В Конгресс США внесен законопроект о запрете экспорта лекарств и протезов в Россию

Член американского Конгресса, республиканец от штата Техас Морган Латрелл предложил запретить экспорт лекарственных препаратов и протезов в Россию. Соответствующий законопроект H.R.4762 поступил в Палату представителей и передан на рассмотрение в Комитет по международным делам, сообщается на сайте законодательного органа США.

Подобные заявления в большей степени носят политический характер и направлены на создание напряженности, считают во Всероссийском союзе пациентов (ВСП).

«Мы внимательно следим за ситуацией, но оснований для паники у пациентов нет, — убежден сопредседатель ВСП Ян Власов. — В последние годы Россия прошла значительный путь по пути импортозамещения: сегодня практически на каждое международное непатентованное наименование (МНН) в стране зарегистрированы десятки торговых наименований, включая препараты отечественного производства».

Кроме того, по его словам, многие зарубежные фармкомпании локализовали свое производство в России, что минимизирует потенциальные риски перебоев. Это касается в том числе и жизненно необходимых лекарств.

Определенная уязвимость сохраняется в отношении новейших, инновационных препаратов, которые пока не имеют аналогов на российском рынке, добавил Власов.

«Однако и в этом направлении ведется работа: развивается механизм параллельного импорта, а также расширяется участие отечественных производителей в клинических исследованиях и разработках. Важно, чтобы при любом внешнеполитическом фоне пациенты оставались защищенными, и с этой задачей государство справляется все более эффективно», — подчеркнул Власов.

«Ежедневно появляются сообщения о новых инициативах, направленных на ограничение доступа граждан нашей страны к тем или иным технологиям, включая сферу здоровья, — отметил генеральный директор Ассоциации «Лекмедобращение» Филипп Романов. — Тем самым в очередной раз подтверждается правильность выбранного пути, обозначенного президентом Владимиром Путиным и реализуемого правительством, в том числе в части импортозамещения производства лекарственных средств и медицинских изделий».

«Данный законопроект в случае его принятия теоретически может негативно повлиять на обеспечение лекарствами и техническими средствами реабилитации российских пациентов, так как часть данных товаров поставляется компаниями, имеющими происхождение в США. Я надеюсь, что Конгресс США тщательно изучит его и отклонит данную инициативу», — прокомментировал «ФВ» новость исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» (ассоциация «Инфарма») Вадим Кукава.

По его мнению, в случае принятия законопроекта, что представляется крайне маловероятным, компании смогут формально обойти данный запрет путем перестройки цепочки поставок со своих заводов, находящихся за пределами США, а также за счет проектов по локализации на территории нашей страны, и тем самым продолжить обеспечение российских пациентов необходимыми лекарствами.

Несмотря на то, что экспорт лекарств в РФ до сих пор не был запрещен США, американская фармкомпания MSD с 2022 года сокращает свой портфель в России. Сначала она прекратила поставлять вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, препарат против ВИЧ — ралтегравир, антибиотик тедизолид, применяющийся при осложненных инфекциях кожи и мягких тканей. А в августе 2023 года уведомила Росздравнадзор о прекращении через год поставок зепатира, который используют для лечения гепатита С и на который приходится около 20% всех госзакупок лекарств на сумму свыше 1 млрд руб. в год.

В марте 2023 года другая американская фармкомпания Eli Lilly сообщила о том, что продолжит поставлять в Россию жизненно важные лекарственные препараты. Для того чтобы осуществлять поставки жизненно важных лекарств для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний, компания заключила соглашение с Swixx Biopharma, которое в том числе включает передачу прав на импорт продуктов компании, их реализацию на территории России, а также обеспечивает выполнение текущих обязательств в отношении локального производства, говорилось в заявлении Eli Lilly.

В мае того же года стало известно, что Johnson & Johnson уведомил российских ритейлеров об остановке импорта контактных линз. Это произошло на фоне введения новых ограничений на ввоз товаров в РФ, для их экспорта производители должны получать экспортные лицензии.

По данным об импорте в Россию и таможенному отчету об импорте, в 2024 году наша страна импортировала фармтовары на сумму 12,50 млрд долл., что на 4% больше, чем в предыдущем году. Среди ключевых стран, поставляющих фармпродукцию в Россию, — Германия, Швейцария, Франция, Италия и Индия. США заняли шестое место с 462 млн долл. (3,9% в общем объеме импорта).

По оценкам американского статистического ведомства, в прошлом году объем закупок Россией лекарств из США в денежном выражении упал почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив лишь 13,2 млн долл., сообщает РИА Новости. Это сопоставимо с показателями 2004 года, когда импорт лекарств из Штатов достигал 12,3 млн долл. В общем рейтинге крупнейших покупателей американских фармпрепаратов, чей экспорт достиг 32,4 млрд долл., Россия заняла лишь 56-е место.

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