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В мае аптеки продали меньше всего упаковок лекарств с начала года

09.07.2024
14:57
Елена Калиновская
В мае аптеки продали 398 млн упаковок лекарств на 129,8 млрд руб. С начала года это самый маленький объем продаж по сравнению с четырьмя предыдущими месяцами.
Фото: 123rf.com

Аптечные продажи лекарств в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года выросли на 17% в рублях, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. С начала года ежемесячно розничный рынок лекарств растет двузначными темпами. Самый высокий прирост был в феврале, по сравнению с февралем 2023 года он составил 20%, самый скромный – в марте, увеличение продаж к марту 2023 года было 16%.

Динамика рынка

В натуральном выражении роста рынка лекарств практически нет. В январе — 0%, в феврале — 1%, а во все остальные месяцы по сравнению с аналогичными месяцами было снижение: в марте — на 3%, апреле – на 2%, мае – на 4%.

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Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»

В среднем за пять месяцев стоимость упаковки составила 322,3 руб., по сравнению с таким же периодом 2023 года это больше на 20%. Самая высокая средневзвешенная цена была в апреле 2024 года – 329,8 руб., самая низкая в январе – 307,1 руб. В целом в январе — мае 2024 года преобладали упаковки стоимостью 300 руб. и меньше – 66,7% от всех упаковок, проданных в фармрознице.

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Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»

При этом внутри этой группы снизилась доля лекарств стоимостью меньше 100 руб. за упаковку — с 42,2 до 33,6%, то есть на 8 процентных пункта. Доля лекарств с ценой 101—300 руб. выросла почти на 3 п.п. Доля препаратов стоимостью 301—500 руб. составила 13,6% (+1,5 п.п.), 501—1000 руб. – 14,5% (+3 п.п.), больше 1000 руб. – 5,2% (+1,3 п.п.).

Какие лекарства предпочитали

Больше всего пациенты потратили денег на ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), используемые при сердечно-сосудистых заболеваниях. По сравнению с маем 2023 года продажи этой группы выросли на 21% в рублях. На втором месте — противовоспалительные и противоревматические препараты с приростом в 19%, третью строчку заняли лекарства от насморка, их динамика составила 12%.

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Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»

Среди брендов лидирует «Эликвис» от Pfizer, этот препарат показал рост продаж на 32%. На втором месте — «Ксарелто», с динамикой 29%, третью строку занял препарат «Эдарби»: его продажи в мае 2024 года по сравнению с маем 2024 года выросли на 34%.

Самая высокая динамика не только первой десятки, но и среди брендов TOP50 – 86% – у «Форсиги». На втором месте по приросту – «Трипликсам» (+54%), на третьем — «Юперио» (+44%).

TOP10 брендов по объему продаж в мае 2024 года в рублях

Бренд

Корпорация

Объем продаж, май 2023, млрд руб.

Объем продаж, май 2024, млрд руб.

Динамика, май 2023/май 2024, %

Эликвис

Pfizer

1,12

1,48

32%

Ксарелто

Bayer

1,14

1,48

29%

Эдарби

Нижфарм

0,69

0,92

34%

Детралекс

Servier

0,83

0,89

8%

Нурофен

Reckitt Benckiser

0,69

0,85

24%

Гептрал

Abbott

0,64

0,82

29%

Пенталгин

Отисифарм

0,75

0,81

8%

Форсига

AstraZeneca

0,39

0,73

86%

Мексидол

НПК Фармасофт

0,63

0,69

11%

Урсосан

PRO.MED.CS Praha a.s.

0,47

0,64

35%

Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»

Рост рынка в 2024 году связан не только с инфляцией, но и с изменением структуры спроса в пользу более дорогих препаратов. Об этом читайте в материале «Рублевый приоритет. Аптечные продажи лекарств продолжают расти только в деньгах» в «ФВ» № 16 (1145) от 09.07.2024.

Читать материал полностью

09.07.2024
Рублевый приоритет. Аптечные продажи лекарств продолжают расти только в деньгах
Фармацевтический вестник №16 (1145) / 2024

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