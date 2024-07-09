В мае аптеки продали меньше всего упаковок лекарств с начала года
Аптечные продажи лекарств в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года выросли на 17% в рублях, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. С начала года ежемесячно розничный рынок лекарств растет двузначными темпами. Самый высокий прирост был в феврале, по сравнению с февралем 2023 года он составил 20%, самый скромный – в марте, увеличение продаж к марту 2023 года было 16%.
Динамика рынка
В натуральном выражении роста рынка лекарств практически нет. В январе — 0%, в феврале — 1%, а во все остальные месяцы по сравнению с аналогичными месяцами было снижение: в марте — на 3%, апреле – на 2%, мае – на 4%.
Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»
В среднем за пять месяцев стоимость упаковки составила 322,3 руб., по сравнению с таким же периодом 2023 года это больше на 20%. Самая высокая средневзвешенная цена была в апреле 2024 года – 329,8 руб., самая низкая в январе – 307,1 руб. В целом в январе — мае 2024 года преобладали упаковки стоимостью 300 руб. и меньше – 66,7% от всех упаковок, проданных в фармрознице.
Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»
При этом внутри этой группы снизилась доля лекарств стоимостью меньше 100 руб. за упаковку — с 42,2 до 33,6%, то есть на 8 процентных пункта. Доля лекарств с ценой 101—300 руб. выросла почти на 3 п.п. Доля препаратов стоимостью 301—500 руб. составила 13,6% (+1,5 п.п.), 501—1000 руб. – 14,5% (+3 п.п.), больше 1000 руб. – 5,2% (+1,3 п.п.).
Какие лекарства предпочитали
Больше всего пациенты потратили денег на ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), используемые при сердечно-сосудистых заболеваниях. По сравнению с маем 2023 года продажи этой группы выросли на 21% в рублях. На втором месте — противовоспалительные и противоревматические препараты с приростом в 19%, третью строчку заняли лекарства от насморка, их динамика составила 12%.
Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»
Среди брендов лидирует «Эликвис» от Pfizer, этот препарат показал рост продаж на 32%. На втором месте — «Ксарелто», с динамикой 29%, третью строку занял препарат «Эдарби»: его продажи в мае 2024 года по сравнению с маем 2024 года выросли на 34%.
Самая высокая динамика не только первой десятки, но и среди брендов TOP50 – 86% – у «Форсиги». На втором месте по приросту – «Трипликсам» (+54%), на третьем — «Юперио» (+44%).
|
TOP10 брендов по объему продаж в мае 2024 года в рублях
|
Бренд
|
Корпорация
|
Объем продаж, май 2023, млрд руб.
|
Объем продаж, май 2024, млрд руб.
|
Динамика, май 2023/май 2024, %
|
Эликвис
|
Pfizer
|
1,12
|
1,48
|
32%
|
Ксарелто
|
Bayer
|
1,14
|
1,48
|
29%
|
Эдарби
|
Нижфарм
|
0,69
|
0,92
|
34%
|
Детралекс
|
Servier
|
0,83
|
0,89
|
8%
|
Нурофен
|
Reckitt Benckiser
|
0,69
|
0,85
|
24%
|
Гептрал
|
Abbott
|
0,64
|
0,82
|
29%
|
Пенталгин
|
Отисифарм
|
0,75
|
0,81
|
8%
|
Форсига
|
AstraZeneca
|
0,39
|
0,73
|
86%
|
Мексидол
|
НПК Фармасофт
|
0,63
|
0,69
|
11%
|
Урсосан
|
PRO.MED.CS Praha a.s.
|
0,47
|
0,64
|
35%
|
Источник: AlphaRM, подсчеты «ФВ»
Рост рынка в 2024 году связан не только с инфляцией, но и с изменением структуры спроса в пользу более дорогих препаратов. Об этом читайте в материале «Рублевый приоритет. Аптечные продажи лекарств продолжают расти только в деньгах» в «ФВ» № 16 (1145) от 09.07.2024.
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