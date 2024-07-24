В нацпроект о продолжительности жизни добавят новый показатель

В нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» добавится новый показатель — «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни». Об этом заявила вице-премьер на пленарной сессии форума «Здоровое общество» 24 июля, передает корреспондент «ФВ».

В России сегодня средняя продолжительность жизни достигла максимального уровня — 73,4 года, добавила вице-премьер. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет, подчеркнула она.

Средняя продолжительность жизни по стране колеблется от 79 в регионах Кавказа и Москве до 66,5 лет — в Чукотском автономном округе. Для достижения целевого показателя нужно обеспечить рост продолжительности жизни в отстающих по этому показателю регионах, особенно в Центральном и Северо-Западном округах России, отметила Голикова.

«Чем выше показатель ожидаемой продолжительности жизни, тем сложнее обеспечить его дальнейшее увеличение», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, продолжительность жизни жителей города и села сейчас отличается почти на два года. Организация медпомощи в селах и малых городах, опорных населенных пунктах, является приоритетом нацпроекта.

Согласно опросу ВЦИОМ, который проводился в декабре 2023 года, наиболее полезным для людей респонденты сочли нацпроект «Здравоохранение», добавила спикер. Среди приоритетов на следующие шесть лет граждане отметили доступность медпомощи, приближенной к месту жительства.

Кроме того, итоги исследования причин, влияющих на смертность, показали, что здравоохранение лишь на 38% влияет на здоровье населения и смертность. Только усилий системы здравоохранения недостаточно, важно и вовлечение других сфер (ЗОЖ, транспортная доступность, экология и др.).



Говоря о результатах работы по борьбе с гепатитом С, Голикова сказала, что в прошлом году лечение прошли почти 50 тыс. человек. В нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь» борьбе с этим заболеванием отведут отдельный федеральный проект — к 2030 году нужно увеличить этот показатель в семь и более раз. Ежегодно планируется лечить дополнительно более 60 тыс. человек.

Спикер напомнила, что отдельный проект в новом нацпроекте будет посвящен борьбе с основной причиной смертности в России — сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2023 году по сравнению с доковидным 2019-м смертность от таких заболеваний удалось снизить почти на 4%: летальность больных с инфарктами удалось сократить в два раза, с инсультами — в 1,5 раза.

В 2025 году в рамках федерального проекта продолжатся мероприятия по борьбе с сахарным диабетом. К настоящему времени этими мероприятиями охвачено около 700 тыс. человек, а всего заболеванием страдает более 4 млн человек.

Чтобы увеличить ожидаемую продолжительность жизни, нужно, в том числе отсрочить развитие у человека хронических заболеваний, сделать более доступной инфраструктуру здравоохранения и изменить модель профилактической работы, указала Голикова. Сейчас Росстат по поручению правительства работает над методологией расчета ожидаемой продолжительности жизни с учетом опыта ВОЗ и России, это получит отражение в новых федеральных проектах, заключила она.



В мае Голкова рассказала на пленарном заседании Госдумы о планах по созданию условий для развития производства российских лекарств и радиофармпрепаратов в рамках нацпроекта по развитию современных технологий сбережения здоровья. Запуск федпроекта должен состояться до конца года.

