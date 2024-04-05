В перечень бесплатных лекарств для сердечников в Москве включен инклисиран

В Москве расширен перечень бесплатных лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Постановление о включении в список препарата «Сибрава» (инклисиран) от Novartis подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра города.

Получить лекарство бесплатно смогут москвичи с гиперлипидемией — высоким уровнем холестерина в крови. Препарат назначают для снижения уровня липопротеинов низкой плотности: он препятствует образованию склеротических бляшек в сосудах.

Решение об использовании инклисирана для терапии москвичей было принято по результатам наблюдательного исследования эффективности, проведенного столичным Депздравом в 2023 году.

Программу обеспечения бесплатными лекарствами жителей Москвы, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, запустили в 2020 году. Она включает препараты по 33 международным непатентованным наименованиям. В прошлом году бесплатными препаратами обеспечили свыше 169 тыс. москвичей.

Минздрав России одобрил первый в своем классе препарат инклисиран с торговым наименованием «Сибрава» в апреле 2022 года. Лекарство разработано компанией Novartis с использованием технологии малой интерферирующей РНК, или миРНК. Препарат одобрен FDA.