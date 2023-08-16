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В правила предоставления тарифных льгот для ввоза приоритетной продукции внесли изменения

16.08.2023
16:28
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Правительство изменило правила предоставления тарифных льгот для ввоза приоритетной продукции. В частности, были определены условия для внесения изменений в реестр товаров.
Фото: onlyyouqj/ru.freepik.com

Правительство внесло изменения в правила предоставления тарифных льгот для ввоза приоритетной продукции. Такое постановление № 1328 от 12.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в постановление № 839 от 09.05.2022. Документ вступил в силу.

Так, в отношении сырья или материалов тарифную льготу предоставляют в следующих случаях:

  • на объем сырья, который не превышает количество, необходимое для обеспечения в загрузки производственных мощностей до одного года после введения в эксплуатацию (в случае, если цель инвестпроекта — создание нового объекта);
  • на объем сырья, который не превышает количество, необходимое для обеспечения в загрузки производственных мощностей до одного года после завершения модернизации (в случае, если цель инвестпроекта — модернизация объекта).

Этот объем может быть увеличен по мотивированному заявлению организации до объема, не превышающего количество, необходимое для обеспечения в загрузки производственных мощностей до трех лет после введения в эксплуатацию или завершения модернизации.

Организации вправе направить в Минэкономразвития мотивированный запрос в свободной форме об изменении реестра товаров, для которых предоставляется таможенная льгота. Решение о внесении изменений в реестр товаров принимается при соблюдении следующих условий: 

  • планируемый срок завершения реализации инвестпроекта — не менее шести месяцев со дня поступления заявления;
  • предлагаемые изменения согласованы уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или уполномоченной организацией;
  • объем сырья или материалов не превышает количество, определенное в соответствии с постановлением, принятым в мае прошлого года.

В мае 2022 года правительство обнулило ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов. В перечень приоритетных видов деятельности включено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

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