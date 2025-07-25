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В производство лекарств в ОЭЗ «Дубна» вложат 1,8 млрд рублей

25.07.2025
17:37
Дина Коблова
Компания «Алсигма» запустит производство противоопухолевых препаратов в ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект составят 1,8 млрд руб. На предприятии планируется выпускать противоопухолевые гормональные препараты, антагонисты гормонов и родственных соединений.
Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В производство противоопухолевых препаратов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области вложат 1,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект реализует компания ООО «Алсигма» (дочерняя компания АО «Алтегра»).

На предприятии создадут 55 рабочих мест. Компания будет производить противоопухолевые гормональные препараты, антагонисты гормонов и родственных соединений. Конкретные наименования лекарственных средств или их МНН не называются.

«Реализация проекта позволит избежать перебоев с поставками аналогичных импортных лекарственных средств. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать более 140 млн таблеток и капсул в год», — поделилась зампредседателя правительства Екатерина Зиновьева.

Планируется, что первую половину проекта запустят уже в 2027 году, а полная реализация намечена на 2029 год.

По словам гендиректора ОЭЗ «Дубна» Антона Афанасьева, сейчас более 40 резидентов особой экономической зоны внедряют проекты в сфере медицины и фармацевтики. В прошлом году к ним присоединилась компания «Алсигма»: она сформирует научно-производственный комплекс, где займется созданием и производством жизненно важных лекарственных препаратов.

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