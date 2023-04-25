В рамках клинисследований дети стали получать аналог «Золгенсмы» от BIOCAD

Несколько российских детей в рамках клинических исследований получили отечественный препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА), аналог «Золгенсмы». Об этом заявил на заседании президиума Совета законодателей России глава Минздрава Михаил Мурашко, передает его слова ТАСС.

«По СМА – спинальной мышечной атрофии – это уже такая наша с вами победа, что эти дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клинические исследования вышел отечественный препарат, аналог этого препарата – «Золгенсмы», и сегодня несколько детей получили первые инъекции данного лекарственного средства», – отметил министр.

Министр не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

В июне 2022 года BIOCAD подала заявку в Минздрав на клинические испытания первого российского лекарства ANB-4 от СМА. В пресс-службе BIOCAD «ФВ» подтвердили, что Мурашко говорил об их препарате. «Планируется включить до 12 пациентов в клиническое исследование. На данный момент введение препарата осуществлено уже двум пациентам. Принять участие в исследовании могут дети как из Российской Федерации, так и из других стран, в том числе СНГ, соответствующие критериям отбора (включения)», — сообщили в компании. Там отметили, что генотерапевтический препарат ANB-004 — оригинальная разработка, полностью созданная учеными компании, он не является копией.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова также сообщила, что учреждения агентства могут подготовить аналоги препаратов от орфанных болезней. В их числе самый дорогой в мире — «Золгенсма». Аналоги могут быть готовы в течение 6—8 месяцев. По ее словам, препарат будет стоить «не только в разы, а в десятки раз дешевле».

Препарат для больных спинальной мышечной атрофией онасемноген абепарвовек выпускает компания Novartis под торговым наименованием «Золгенсма». В декабре 2021 года он был зарегистрирован в России, а в июле 2022 года официально введен в гражданский оборот. Лекарство является одним из самых дорогих препаратов в мире — один укол стоит 2,125 млн долл.