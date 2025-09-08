В развитие фармпредприятий Москвы до 2030 года вложат 109 млрд рублей

Суммарный объем инвестиций в фармацевтические предприятия Москвы с 2020 по 2030 год составит 191,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Из них 109 млрд руб. будет вложено в развитие отрасли с 2025 года.

Сейчас в столице работает более 300 предприятий в области производства лекарств и медизделий, на которых трудятся около 30 тыс. человек. С 2020 по 2024 год объемы производства в этой отрасли выросли в 2,8 раза — до 154 млрд руб., следует из доклада заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. В нем также утверждается, что выручка фармпредприятий Москвы вырастет в 1,5 раза к 2030 году и достигнет 230 млрд руб.

В июле 2025 года предприятия города выпустили:

4,5 млн упак. препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта (в 6,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

15,1 млн упак. средств для лечения сердечно-сосудистой системы (рост в 2,3 раза);

4,8 млн упак. препаратов для органов дыхательной системы (рост в 2,1 раза);

2,8 млн упак. противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (рост в 1,6 раза).

Ключевая часть московской фармотрасли — это кластер предприятий, действующих на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде и Печатниках. Сейчас в нем находятся 14 компаний — производителей лекарств, шесть из которых находятся в стадии развития. Резиденты ОЭЗ вложили в развитие производств более 55 млрд руб. Объем заявленных инвестиций в два раза больше: 102,3 млрд руб., в планах до 2030 года привлечь еще 47,3 млрд руб.