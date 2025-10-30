В рейтинг «500 крупнейших компаний России» вошли 23 фармкомпании
РБК представил рейтинг «500 крупнейших компаний России» по итогам 2024 года. В него вошли 553 представителя 32 отраслей экономики.
В прошлом году участники рейтинга заработали более 140 трлн руб. — эквивалент почти 70% ВВП. По сравнению с 2023 годом, агрегированная выручка компаний выросла на 22%.
Фармацевтический рынок в рейтинге представлен тремя ключевыми сегментами. Наибольшее число компаний — производители (15), за ними следуют дистрибьюторы (5) и аптечные сети (3). Лидером по выручке стал «Протек», а самый высокий рост продемонстрировали производители «АстраЗенека» (+47,0%) и «ФармЭко» (+40,6%).
|
Место
|
Название компании
|
Отрасль
|
Выручка 2024, млрд руб.
|
Динамика, % к 2023 году
|
49
|
«Протек»
|
Фармацевтика
|
480,57
|
+15,4
|
59
|
ООО «ФК Пульс»
|
Дистрибуция
|
362,39
|
+21,3
|
70
|
АО НПК «Катрен»
|
Дистрибуция
|
303,51
|
+7,8
|
128
|
«Р-Фарм»
|
Фармацевтика
|
153,90
|
+16,2
|
130
|
АО «Фармстандарт»
|
Фармацевтика
|
152,14
|
+6,5
|
181
|
АО «Фармперспектива»
|
Дистрибуция
|
109,99
|
+23,8
|
191
|
ООО «ФармЭко»
|
Фармацевтика
|
105,94
|
+40,6
|
195
|
«Фармимэкс»
|
Фармацевтика
|
104,99
|
+20,9
|
201
|
АО «Байер»
|
Фармацевтика
|
101,78
|
+13,3
|
204
|
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
|
Фармацевтика
|
99,18
|
+47,0
|
236
|
«Аптечная сеть 36,6»
|
Торговля
|
87,16
|
+29,4
|
243
|
ООО «Фармкомплект»
|
Дистрибуция
|
84,31
|
+6,4
|
284
|
ООО «БСС»
|
Фармацевтика
|
68,88
|
+20,3
|
298
|
АО «Санофи Россия»
|
Фармацевтика
|
65,65
|
+9,8
|
301
|
ООО «Вита Лайн»
|
Фармацевтика
|
65,36
|
+23,7
|
309
|
ООО «Эбботт Лэбораториз»
|
Фармацевтика
|
61,98
|
+12,2
|
339
|
ООО «Новартис Фарма»
|
Фармацевтика
|
54,27
|
-1,9
|
341
|
ООО «Нео-Фарм»
|
Торговля
|
53,69
|
+14,8
|
357
|
АО «Ланцет»
|
Дистрибуция
|
51,25
|
+5,6
|
434
|
АО «Фармленд»
|
Торговля
|
41,78
|
+31,1
|
436
|
ООО «КРКА Фарма»
|
Фармацевтика
|
41,46
|
+16,5
|
455
|
ООО «Тева»
|
Фармацевтика
|
40,26
|
+9,4
|
497
|
«Биннофарм Групп»
|
Фармацевтика
|
36,74
|
+12,9
