В рейтинг «500 крупнейших компаний России» вошли 23 фармкомпании

30.10.2025
18:48
ДинаКоблова
В рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России» вошли 23 фармкомпании, среди которых 15 производителей, пять фармдистрибьютеров и три аптечные сети.
Фото: 123rf.com

РБК представил рейтинг «500 крупнейших компаний России» по итогам 2024 года. В него вошли 553 представителя 32 отраслей экономики.

В прошлом году участники рейтинга заработали более 140 трлн руб. — эквивалент почти 70% ВВП. По сравнению с 2023 годом, агрегированная выручка компаний выросла на 22%.

Фармацевтический рынок в рейтинге представлен тремя ключевыми сегментами. Наибольшее число компаний — производители (15), за ними следуют дистрибьюторы (5) и аптечные сети (3). Лидером по выручке стал «Протек», а самый высокий рост продемонстрировали производители «АстраЗенека» (+47,0%) и «ФармЭко» (+40,6%).

Место

Название компании

Отрасль

Выручка 2024, млрд руб.

Динамика, % к 2023 году

49

«Протек»

Фармацевтика

480,57

+15,4

59

ООО «ФК Пульс»

Дистрибуция

362,39

+21,3

70

АО НПК «Катрен»

Дистрибуция

303,51

+7,8

128

«Р-Фарм»

Фармацевтика

153,90

+16,2

130

АО «Фармстандарт»

Фармацевтика

152,14

+6,5

181

АО «Фармперспектива»

Дистрибуция

109,99

+23,8

191

ООО «ФармЭко»

Фармацевтика

105,94

+40,6

195

«Фармимэкс»

Фармацевтика

104,99

+20,9

201

АО «Байер»

Фармацевтика

101,78

+13,3

204

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

Фармацевтика

99,18

+47,0

236

«Аптечная сеть 36,6»

Торговля

87,16

+29,4

243

ООО «Фармкомплект»

Дистрибуция

84,31

+6,4

284

ООО «БСС»

Фармацевтика

68,88

+20,3

298

АО «Санофи Россия»

Фармацевтика

65,65

+9,8

301

ООО «Вита Лайн»

Фармацевтика

65,36

+23,7

309

ООО «Эбботт Лэбораториз»

Фармацевтика

61,98

+12,2

339

ООО «Новартис Фарма»

Фармацевтика

54,27

-1,9

341

ООО «Нео-Фарм»

Торговля

53,69

+14,8

357

АО «Ланцет»

Дистрибуция

51,25

+5,6

434

АО «Фармленд»

Торговля

41,78

+31,1

436

ООО «КРКА Фарма»

Фармацевтика

41,46

+16,5

455

ООО «Тева»

Фармацевтика

40,26

+9,4

497

«Биннофарм Групп»

Фармацевтика

36,74

+12,9

