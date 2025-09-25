БизнесАптекарьГазетаНаш канал в Telegram
В российский рейтинг Forbes снова попала лишь одна фармкомпания

25.09.2025
18:03
Дина Коблова
Российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. В рейтинг, как и годом ранее, попала лишь одна фармацевтическая компания. Она опустилась с 97-го на 98-е место.
Фото: Ринат Васбеев

Российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2025 год.

В список Forbes входят:

  • зарегистрированные в России операционные компании;
  • юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если их бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией;
  • ассоциированные компании и совместные компании, в которых головные компании операционных холдингов имеют значительное влияние, но не контролируют их и не консолидируют в своей отчетности.

В рейтинг не включены инвестиционные фонды и холдинги, а также компании-акционеры, которые являются промежуточным звеном между операционными холдингами и их бенефициарами. Компании ранжированы по чистой прибыли в 2024 году.

Из направления «Фармацевтика» в рейтинг попала только компания «Фармстандарт», она расположилась на 98-м месте. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 22,7 млрд руб. Годом ранее она составляла 23,3 млрд руб. В прошлом году «Фармстандарт» также стала единственной фармкомпанией в рейтинге и располагалась на 97-й строчке, а в 2023 году занимала 26-е место.

В рейтинге 2023 года 69-ю строчку заняла фармкомпания «Отисифарм» (22,3 млрд руб.). По итогам 2021 года в списке 27-е место в рейтинге заняла «Генериум» (64,5 млрд руб.).

Верхние строки TOP100 крупнейших компаний заняли: «Сбер» (1580,3 млрд руб.), «Роснефть» (1341 млрд руб.), «Газпром» (1318,7 млрд руб.), «Сургутнефтегаз» (923,3 млрд руб.), «Лукойл» (851,5 млрд руб.) и «ВТБ» (551,4 млрд руб.).

