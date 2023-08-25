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В российском Roche...

В российском Roche назначен новый менеджер по работе с госорганами

Эксклюзив
25.08.2023
14:58
Маргарита Грошева
Roche сообщила о назначении нового менеджера по работе с госорганами. Ранее эту позицию покинул Дмитрий Козлов.
Фото: roche.ru

Руководителем отдела по стратегическому взаимодействию с органами государственной власти и развитию здравоохранения АО «Рош-Москва» назначен Анатолий Клименков. Он приступит к работе с 29 августа, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

«Анатолий Клименков принял предложение от компании и планирует присоединиться к команде с 29 августа в роли руководителя отдела по стратегическому взаимодействию с органами государственной власти и развитию здравоохранения», — сказали в пресс-службе.

Последние несколько лет Клименков возглавлял отдел по работе с коммерческими партнерами, доступу препаратов на рынок и ценообразованию в компании Baxter (Head of Commercial and Market Access Department) и отвечал за регион Россия и СНГ, уточнили в компании.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Козлов. В апреле он перешел в команду «Джи Ди Пи», где, по данным источников «ФВ», возглавил департамент развития. Однако уже в июне он ушел из компании, также сообщили собеседники «ФВ».

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