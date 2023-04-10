Бывший менеджер Roche Дмитрий Козлов перешел в «Джи Ди Пи»

Бывший руководитель одного из направлений Roche Дмитрий Козлов перешел на руководящую должность в команду «Джи Ди Пи». Об этом «ФВ» сообщили два источника, знакомых с кадровыми перестановками обеих компаний.

Ранее Козлов занимал должность руководителя отдела по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок АО «Рош-Москва». Сейчас, по данным собеседников «ФВ», он занимает должность директора по стратегии в фармдистрибьюторе «Джи Ди Пи». По информации одного из источников, Roche топ-менеджер покинул в марте. «ФВ» направил запросы организациям.

Это не первые кадровые перестановки в «Джи Ди Пи». В феврале этого года «ФВ» писал о том, что в компании назначили нового заместителя генерального директора по коммерческой деятельности — должность заняла Владислава Торшина.



В целом в компании сменили практически весь топ-менеджмент. Изменения начали происходить в «Джи Ди Пи» после того, как ее владелец Владимир Нестеренко продал организацию «Доминанте». «Практически полная смена топ-менеджмента на собственную команду — стандартный случай при передаче бизнеса непрофильным инвесторам, пояснял «ФВ» бывший генеральный директор «Джи Ди Пи» Беньямин Ковач.

Часть бывшей команды «Джи Ди Пи» перешла в состав другого дистрибьютора — «ФК Гранд Капитал» вслед за бывшим генеральным директором по коммерческой деятельности Андреем Телятниковым. Вместе с ним в компанию перешли бывший коммерческий директор «Джи Ди Пи» Лидия Наркайтис, бывший директор по поставкам «Джи Ди Пи» Светлана Кожевникова и экс-гендиректор «Джи Ди Пи +» Андрей Черкай.