В состав РААС вошли три региональные аптечные сети

К ассоциации РААС присоединились три новые аптечные сети из Ростова, Архангельской области и Белгорода. Об этом «ФВ» сообщили в организации.

Новыми участниками объединения стали:

ростовская сеть «Социальная Аптека» (618 аптек);

архангельская ГУПАО «Фармация» (106 аптек);

белгородская сеть «Таблеточка» (100 аптек).

Это не первое обновление состава РААС за последние несколько месяцев — в марте этого года в ассоциацию вступили крупные аптечные сети «Максавит» и «Диалог».

Ранее «ФВ» также писал о том, что новые аптеки присоединились к соглашению сетей не занимать помещения друг друга. Договор, инициированный РААС, будет действовать в течение 2023 года.