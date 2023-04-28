В состав РААС вошли три региональные аптечные сети
В состав ассоциации РААС приняты три региональные сети. В общей сложности их масштаб составляет более 800 аптечных точек.
К ассоциации РААС присоединились три новые аптечные сети из Ростова, Архангельской области и Белгорода. Об этом «ФВ» сообщили в организации.
Новыми участниками объединения стали:
- ростовская сеть «Социальная Аптека» (618 аптек);
- архангельская ГУПАО «Фармация» (106 аптек);
- белгородская сеть «Таблеточка» (100 аптек).
Это не первое обновление состава РААС за последние несколько месяцев — в марте этого года в ассоциацию вступили крупные аптечные сети «Максавит» и «Диалог».
Ранее «ФВ» также писал о том, что новые аптеки присоединились к соглашению сетей не занимать помещения друг друга. Договор, инициированный РААС, будет действовать в течение 2023 года.
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