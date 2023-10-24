Совладелец ООО «Годовалов» намерен стать банкротом

Совладелец ООО «Годовалов» Николай Шаврин намерен стать банкротом. Он собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. Соответствующее сообщение бизнесмен опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 23 октября, обратил внимание «Коммерсантъ». Информация также размещена в СПАРК. В числе кредиторов Шаврина указаны Сбербанк, ВТБ и СМП Банк.

Шаврин пополам с Андреем Годоваловым владеет ООО «Годовалов». Компания занимается фармацевтической логистикой, а также развивает сеть «Аптека от склада».

В конце сентября участники ООО «Годовалов» на внеочередном общем собрании приняли решение о ликвидации компании. Из сообщения компании следует, что за эту процедуру будет отвечать генеральный директор компаний «Партнерство Строй», «Фармэксперт» и «Медфарм экспресс» Михаил Березкин. Юристы считают, что подобная мера позволит провести контролируемое банкротство. С начала 2023 года к компании было подано 204 иска на 4,1 млрд руб.

«Годовалов» — один из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работает в 37 субъектах России. У дистрибьютора есть пять складских комплексов и логистические центры в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске. Выручка компании по итогам 2022 года составила 17,4 млрд руб., а чистая прибыль — 199 млн руб.

О том, как ликвидация фармкомпании «Годовалов» и продажа подконтрольных ей «Аптек от склада» сказалась на соглашениях дистрибьюторов с аптеками, читайте в «ФВ» № 25 (1124) в материале «Ликвидация с последствиями».