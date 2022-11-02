В типовое соглашение о субсидировании программ повышения конкурентоспособности внесут изменения

Минпромторг предложил учесть условия изменения корпоративных программ повышения конкурентоспособности в типовых соглашениях об их реализации. Изменения вносятся в приказ ведомства № 3064 от 05.08.2021 «Об утверждении типовой формы соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности и типовой формы соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности ‎с организацией, представляющей аффилированные с ней организации». Документ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

В начале сентября правительство расширило условия участия организаций в корпоративных программах повышения конкурентоспособности. Внесенными поправками в постановление № 191 от 23.02.2019 допускается предоставление организациям субсидий для компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам, части страховой премии по договорам страхования таких кредитов.

Были расширены возможности для получения субсидий. Российский экспортно-импортный банк будет предоставлять экспортные кредиты, направленные на поддержку производства в иностранных государствах, в том числе при экспорте высокотехнологичной российской продукции, для производства компонентов, необходимых для предприятий, для производства и продажи высокотехнологичной продукции.

В апреле 2019 года Минпромторг опубликовал документ об утверждении перечня продукции для целей реализации господдержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В частности, такие программы могут быть реализованы в фармацевтической промышленности.