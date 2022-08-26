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ВОЗ предложила вакцинироваться...

ВОЗ предложила вакцинироваться от COVID-19 на протяжении всей жизни

26.08.2022
11:45
Артем Косенок

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцинироваться от COVID-19 необходимо на протяжении всей жизни. Об этом говорится в рекомендации, выпущенной ВОЗ, по использованию второй бустерной дозы. Согласно ей, всем государствам нужно организовать вакцинацию четвертой (для двухкомпонентных вакцин) дозой уязвимых групп населения.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендацию по использованию второй бустерной дозы. Согласно ей, всем странам нужно организовать вакцинацию четвертой (для двухкомпонентных вакцин) дозой уязвимых групп населения. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Речь идет о следующих группах населения:

  • пожилые люди;
  • люди с умеренными и тяжелыми иммунодефицитными состояниями;
  • взрослые с сопутствующими заболеваниями, которые подвергают их повышенному риску тяжелого течения заболевания;
  • беременные женщины;
  • медработники.

ВОЗ стремится применять подход к внедрению вакцин против COVID-19 на протяжении всей жизни. Это позволит добиться более широкого использования вакцин, повысить их эффективность и защитит перегруженную систему здравоохранения, говорится в сообщении организации. ВОЗ также рекомендовала странам рассмотреть возможность введения вакцин от коронавирусной инфекции совместно с вакцинами против сезонного гриппа.

Накануне ВОЗ сообщила об 1 млн смертей от COVID-19 в мире с начала года. В организации призвали страны активнее проводить вакцинацию, особенно среди сотрудников здравоохранения, пожилых людей и тех, кто находится в зоне риска. По данным экспертов, треть населения мира остается не вакцинирована, в их числе две трети работников здравоохранения и три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.

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