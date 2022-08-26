ВОЗ предложила вакцинироваться от COVID-19 на протяжении всей жизни

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендацию по использованию второй бустерной дозы. Согласно ей, всем странам нужно организовать вакцинацию четвертой (для двухкомпонентных вакцин) дозой уязвимых групп населения. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Речь идет о следующих группах населения:

пожилые люди;

люди с умеренными и тяжелыми иммунодефицитными состояниями;

взрослые с сопутствующими заболеваниями, которые подвергают их повышенному риску тяжелого течения заболевания;

беременные женщины;

медработники.

ВОЗ стремится применять подход к внедрению вакцин против COVID-19 на протяжении всей жизни. Это позволит добиться более широкого использования вакцин, повысить их эффективность и защитит перегруженную систему здравоохранения, говорится в сообщении организации. ВОЗ также рекомендовала странам рассмотреть возможность введения вакцин от коронавирусной инфекции совместно с вакцинами против сезонного гриппа.

Накануне ВОЗ сообщила об 1 млн смертей от COVID-19 в мире с начала года. В организации призвали страны активнее проводить вакцинацию, особенно среди сотрудников здравоохранения, пожилых людей и тех, кто находится в зоне риска. По данным экспертов, треть населения мира остается не вакцинирована, в их числе две трети работников здравоохранения и три четверти пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.