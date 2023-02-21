ВОЗ призвала создать вакцины против всех вирусов гриппа животного происхождения

В ВОЗ заявили, что правительства всего мира должны инвестировать в создание вакцин для всех штаммов вируса гриппа, которые имеют животное происхождение. Это необходимо, чтобы противостоять новым вспышкам болезни у людей, передает Reuters слова главного научного сотрудника организации Джереми Фаррара.

Он заявил, что хотел бы, чтобы фармкомпании провели хотя бы несколько клинических испытаний препаратов для всех штаммов гриппа. По его мнению, тогда в случае новой вспышки заболевания не пришлось бы начинать разработку вакцин с нуля.

«Меня беспокоит то, что мы смотрим на то, что может никогда не произойти [вспышку заболевания], как будто бы в замедленной съемке, — заявил Фаррар на брифинге для СМИ, — но если бы это произошло, мы бы оглянулись на то, что мы делаем в данный момент, и сказали бы: почему мы не сделали больше?».

В декабре «ФВ» писал, что Джереми Фаррар сменит на должности главного научного сотрудника организации Сумию Сваминатан. Она вернулась в Индию, чтобы работать над улучшением ситуации с продовольственным обеспечением.

Фаррар возглавлял фонд Wellcome Trust почти десять лет. Это второй по величине в мире частный фонд, финансирующий биомедицинские исследования. До того как начать работать в фонде, он 18 лет руководил отделом клинических исследований Оксфордского университета во Вьетнаме.