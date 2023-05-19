ВОЗ рекомендовала адаптировать новые бустеры вакцин от COVID-19 только к подвариантам XBB

Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения выпустила рекомендации по обновлению бустерных доз вакцин от COVID-19. ВОЗ рекомендует нацеливать новые препараты на один из доминирующих в настоящее время подвариантов коронавируса ХВВ.

В частности, Консультативная группа заявила, что новые составы вакцин должны вызывать ответ антител против подвариантов XBB.1.5 или XBB.1.16.

Группа предложила более не включать исходный уханьский штамм COVID-19 в новые вакцины, основываясь на данных о том, что он больше не циркулирует среди людей. Кроме того, препараты, нацеленные на этот вариант, дают «неопределяемые или очень низкие уровни нейтрализующих антител» против циркулирующих в настоящее время вариантов. При этом одобренные на текущий момент вакцины следует продолжать использовать в соответствии с рекомендациями, добавляют в ВОЗ.

В конце марта ВОЗ пересмотрела рекомендации по вакцинации против COVID-19. Организация предположила, что здоровым детям и подросткам не обязательно прививаться, но пожилые люди и пациенты из группы высокого риска должны получить бустерную дозу в период от шести до 12 месяцев после последней вакцинации. А в начале мая ВОЗ отозвала статус «чрезвычайной ситуации» для COVID-19. Такой статус заболевание носило с января 2020 года.