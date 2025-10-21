ВОЗ сократила почти половину руководителей из-за финансовых трудностей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уволила почти половину старших руководителей и директоров, что стало одним из наиболее крупных за последние годы сокращений управленческого звена, сообщается на сайте ВОЗ.

По словам гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, реструктуризация охватывает как штаб-квартиру, так и региональные бюро, включая страны Западно-Тихоокеанского региона. Он назвал процесс «болезненным», но необходимым шагом для реформирования структуры ВОЗ.

По словам гендиректора, несмотря на сложные кадровые решения, организация планирует сосредоточиться на основной миссии и повысить эффективность работы в условиях ограниченных ресурсов.

«Мы рассматриваем этот кризис как возможность для создания ВОЗ, которая будет в большей степени сосредоточена на выполнении своего основного мандата, будет более независимой и сможет приносить больше пользы странам и людям, которым мы все служим. Мы ищем модели, которые позволят делать больше с меньшими затратами», — заявил Тедрос Гебрейесус.

ВОЗ столкнулась с серьезными финансовыми трудностями после выхода из ее состава США — одного из крупнейших доноров. Американское финансирование ранее осуществлялось в том числе через Агентство по международному развитию (USAID), деятельность которого была приостановлена в феврале 2025 года.

Ранее «Медицинский вестник» писал о том, что в ВОЗ не хватает денег в связи с выходом из нее США и грядут массовые сокращения. В результате определения приоритетов была разработана оптимизированная структура штаб-квартиры организации, в соответствии с которой число членов исполнительного руководства сокращено с 14 до 7, а департаментов – с 76 до 34.