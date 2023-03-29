ВОЗ сообщила о возможном включении препаратов от ожирения в список основных лекарств

Всемирная организация здравоохранения сообщила Reuters, что может включить препараты от ожирения в список основных лекарств. Этим перечнем страны с низким и средним уровнем дохода руководствуются во время государственных закупок препаратов.

Запрос на добавление в список препаратов от ожирения подали три врача и исследователь из США. Он включает лираглутид, активный ингредиент препарата от ожирения «Саксенда» от Novo Nordisk и его дженерики. Советники ВОЗ могут также отклонить этот запрос или дождаться дополнительных доказательств эффективности препарата.

Некоторые эксперты не согласны с идеей настолько широкого использования препаратов против ожирения. Они полагают, что это сложное состояние до сих пор полностью не изучено и к его лечению надо подходить системно.

«Ожирение становится все более серьезной проблемой в области здравоохранения во многих странах, — заявил Reuters представитель ВОЗ. — Лекарства для лечения ожирения это, конечно, только один аспект лечения, и профилактика также имеет важное значение».

Включение препаратов от ожирения в список основных лекарственных средств ВОЗ может иметь ключевое значение для этой группы больных, пишет Reuters. Эксперты говорят, что добавление в список в 2002 году лекарств от ВИЧ помогло сделать их более доступными для больных СПИДом в бедных странах.

По данным ВОЗ, более 650 млн взрослых во всем мире страдают ожирением, что в три раза больше, чем в 1975 году. Еще примерно 1,3 млрд людей имеют избыточный вес.

В этом месяце российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который уточнит ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медизделий и фальсифицированных БАД. Сейчас штрафные санкции не применяются к препаратам, рекомендованным ВОЗ.