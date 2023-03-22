Госдума уточнит применение штрафов при обращении незарегистрированных лекарств

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медизделий и фальсифицированных БАД. Информация об этом размещена в электронной базе нижней палаты парламента. Изменения предлагается внести в статьи 238.1 УК РФ и 6.33 КоАП. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в апреле.

Сейчас действие этих статей не распространяется на лекарства и медизделия, которые рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В пояснительной записке к документу отмечается, что существующее законодательство фактически декриминализирует ввоз в Россию и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, так как ВОЗ ведет лишь примерный перечень. В нем содержатся МНН без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю.

По словам авторов инициативы, правовые неопределенности не позволяют правоохранителям принять обоснованное процессуальное решение, если они выявили факты оборота незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. В документе предлагается убрать из указанной статьи ссылку на ВОЗ.

Максимальное наказание по ст.238.1 УК РФ – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет со штрафом в размере от 2 млн до 5 млн руб.

В марте прошлого года Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки в 61-ФЗ. Изменения затронули правила ввоза иностранных препаратов, попавших в дефектуру из-за сложившейся экономической ситуации. Теперь такие препараты можно ввозить в страну в неруссифицированной вторичной упаковке со стикером на русском языке. В декабре прошлого года в России продлили ввоз препаратов в иностранной упаковке до 31 декабря 2024 года.