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ВОЗ утвердила перечень...

ВОЗ утвердила перечень из 17 патогенов для разработки вакцин

06.11.2024
10:28
Владимир Заболотских
ВОЗ опубликовала список из 17 патогенов, против которых нужны новые вакцины. Всего организация выделила три группы микроорганизмов: против первой необходимо разработать вакцины (например, стрептококк группы А и ВИЧ-1), против второй — продолжать исследования (цитомегаловирус и вирус гриппа), против третьей — одобрить препараты у регулятора (вирус денге и туберкулез).
Фото: who.int

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в журнале eBioMedicine список из 17 патогенов, против которых требуется безотлагательная разработка новых вакцин.

Директор департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кейт О'Брайен отметила, что вакцины создаются, как правило, исходя из их коммерческой выгоды, а не гуманитарных соображений о спасении жизни людей. По ее словам, опубликованный перечень поможет не только значительно снизить заболеваемость, но и сократить расходы в сфере здравоохранения. Для составления перечня организация привлекла международных и региональных экспертов, которые определили наиболее важные факторы при принятии решений о необходимости внедрения тех или иных препаратов.

Исследование ВОЗ подтвердило необходимость продолжения разработки вакцин против ВИЧ, малярии и туберкулеза — заболеваний, от которых ежегодно умирает почти 2,5 млн человек по всему миру. Особое внимание также уделяется стрептококку группы А, который вызывает широкий спектр инфекций — от фарингита и импетиго до некротического фасциита — и ежегодно приводит к примерно 280 тыс. смертельных случаев от ревматической болезни сердца преимущественно в странах с низким уровнем дохода. Кроме того, в публикации подчеркивается важность борьбы с клебсиеллой пневмонии (klebsiella pneumoniae) — грамотрицательной бактерией, ответственной примерно за 40% летальных исходов среди новорожденных при заражении крови в государствах третьего мира.

ВОЗ разделила патогены на три категории в зависимости от степени готовности вакцин против них.

Первая группа объединила возбудители инфекций, для противостояния которым пока нет вакцин и их необходимо разработать:

  • стрептококк группы А,
  • вирус гепатита С,
  • ВИЧ-1,
  • клебсиелла пневмонии.

Во вторую группу вошли патогены, вакцины от которых созданы, но нуждаются в дальнейших исследованиях:

  • цитомегаловирус,
  • вирус гриппа,
  • лейшмании,
  • нетифоидная сальмонелла,
  • норовирус,
  • малярийный плазмодий,
  • шигелла,
  • золотистый стафилококк.

Третья группа включает болезнетворные микроорганизмы, вакцины против которых близки к регистрации регуляторными органами:

  • вирус денге,
  • стрептококк группы В,
  • кишечная палочка,
  • туберкулез,
  • респираторно-синцитиальный вирус.

Как утверждается, ВОЗ сформировала перечень главных эндемичных патогенов с целью реализации программы по всеобщей иммунизации населения планеты от серьезных заболеваний до 2030 года. Составленный список поможет научным кругам, инвесторам, фармпроизводителям и властям определить ключевые направления в разработке вакцин.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Борисенко Татьяна
Сегодня в 14:11
Да, на фоне новостей о антибиотикорезистентности действительно было бы хорошо если получится их разработать
Борисенко Татьяна
Сегодня в 14:12
Коммерческая составляющая есть во всех сферах нашей жизни, хотелось бы что ю вопросы такие серьезные не зависили, но к сожалению
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