ВОЗ уведомила о серьезных побочных реакциях препарата от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о внесении изменений Минздравом Канады в инструкцию Paxlovid. Противовирусный препарат с действующими веществами нирматрелвир и ритонавир теперь включает информацию о риске взаимодействия с такролимусом и другими иммунодепрессантами: циклоспорином, эверолимусом, сиролимусом. Результатом такого взаимодействия могут быть серьезные нежелательные явления, среди которых острое повреждение почек и тяжелые инфекции из-за чрезмерной иммуносупрессии.

Информация об этом размещена в WHO Pharmaceutical Newsletter, которые издает ВОЗ, пишет «Медицинский вестник». Документ есть в распоряжении издания.

Минздрав Канады получил сообщения с описанием случаев взаимодействия лекарств и развитием серьезных нежелательных явлений. В некоторых из них наблюдалось быстрое повышение уровня такролимуса в крови до очень высоких значений. Также сообщается об аналогичных случаях в других странах. Рекомендуется избегать приема нирматрелвира и ритонавира, когда мониторинг концентрации иммунодепрессантов не доступен. При одновременном приеме рекомендуется коррекция дозы, мониторинг концентрации и побочных реакций иммунодепрессанта.

Комбинированный противовирусный препарат нирматрелвир и ритонавир одобрен для лечения легких и среднетяжелых случаев COVID-19 c риском прогрессирования заболевания. По данным ГРЛС, в России зарегистрированы четыре препарата нирматрелвира. Это «Скайвира», «Миробивир», «Нирматрелвир ПСК» и «Арпаксел».