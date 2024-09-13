ВОЗ выдала преквалификацию первой вакцине против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину MVA-BN датской компании Bavarian Nordic в список предварительно квалифицированных препаратов для профилактики оспы обезьян. Это первая одобренная вакцина от оспы обезьян, отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Преквалификацией называют процедуру оценки качества, безопасности и эффективности лекарств, вакцин и медицинских продуктов.

Схема применения препарата предусматривает введение двух инъекций с интервалом в четыре недели. Медикамент предназначен для лиц старше 18 лет.

По данным организации, введение одной дозы MVA-BN до заражения вирусом защищает от оспы обезьян с 76%-ной эффективностью, а полный курс из двух доз повышает этот показатель до 82%. Отмечается, что вакцинация до контакта с возбудителем инфекции обеспечивает лучшую результативность, чем после заражения патогеном.

По словам помощника генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам и медицинской продукции Юкико Накатани, принятое решение ускорит процесс регистрации вакцины правительствами и международными организациями.

Глобальная вспышка оспы обезьян, начавшаяся в 2022 году, затронула более 120 стран, в которых количество подтвержденных случаев заражения превысило 103 тыс. С начала 2024 года 14 стран Африканского континента сообщили о 25 тыс. случаях заболевания оспой (в это число включили как случаи с подозрением на наличие инфекции, так и подтвержденные случаи заболевания), приведших к 723 летальным исходам.

Вакцина MVA-BN получила регистрацию в США, Швейцарии, Сингапуре (под торговым наименованием (ТН) Jynneos), Канаде (ТН — Imvamune), Евросоюзе, Великобритании (ТН — Imvanex), Новой Зеландии и Мексике.

Параллельно ведутся разработки новых вакцин от вируса. BioNTech в партнерстве с Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) недавно начала клинические испытания мРНК-вакцины BNT166 против оспы обезьян. Еще один препарат от вируса тестирует компания Sinopharm и Шанхайский институт биологических продуктов, которым на этой неделе Национальное управление медицинской продукции Китая разрешило провести исследования.

В России научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян фактически окончена. По словам директора Центр им. Гамалеи Александра Гинцбурга, доклинические испытания займут 6—7 месяцев, но сроки их проведения пока неизвестны. Препарат должен давать пожизненный иммунитет от заболевания. Также в целях профилактики оспы обезьян в российском научном центре «Вектор» имеется вакцина «ОртопоксВак».

Обезьянья оспа — зоонозное вирусное заболевание, которое передается через тесный физический контакт с зараженным человеком или животным, в том числе воздушно-капельным путем, небольшие ранки на коже или соприкосновение с предметом, которым пользовался инфицированный.

В августе ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением патогена за пределы Африки. Однако Роспотребнадзор утверждает, что в России нет угрозы распространения этого заболевания.

В сентябре Демократическая Республика Конго получила первую партию вакцины Bavarian Nordic из 99 тыс. доз. Их предоставил африканской стране Евросоюз.