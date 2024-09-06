ВОЗ выпустила первое руководство по сокращению отходов от производства антибиотиков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первое в истории руководство по утилизации сточных вод и твердых отходов при производстве антибиотиков.

Документ призван предотвратить распространяющуюся устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, развитие которой, как утверждается, вызвано загрязнением окружающей среды выбросами от предприятий, выпускающих лекарственные средства. Как отмечается, побочные продукты фармпроизводства могут снижать эффективность антимикробных препаратов во всем мире и способствовать появлению новых резистентных к лекарствам бактерий.

По информации ВОЗ, проблема загрязнения окружающей среды антибиотиками практически остается вне законодательного поля, несмотря на многочисленные исследования, указывающие на высокий уровень выбросов. При этом критерии обеспечения качества производства препаратов не учитывают его отходы.

Подчеркивается, что руководство предоставляет научно обоснованные нормативы по уменьшению риска возникновения и распространения антибиотикорезистентности, а также защите водной экосистемы. В нем регламентируется полный производственный цикл – от получения активных фармацевтических ингредиентов до изготовления и первичной упаковки готовой продукции.

Документ был разработан в тесном сотрудничестве с международными экспертами и прошел общественные консультации. Его могут использовать регуляторные органы стран и участники фармрынка для реализации мер по контролю загрязнения антибиотиками.

ВОЗ представила руководство общественности накануне заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивости к противомикробным препаратам, которое состоится 26 сентября 2024 года.

Кроме того, в июне 2023 года Британский институт стандартов (BSI) представил новую систему сертификации, цель которой – минимизировать риск возникновения устойчивости к противомикробным препаратам при производстве антибиотиков. Компании, получившие сертификат, подтверждают, что надлежащим образом осуществляют выброс отходов в окружающую среду.