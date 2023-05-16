ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям до конца года

Европейский региональный комитет ВОЗ решил закрыть московский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями до 1 января 2024 года. Его функции передадут в бюро в Копенгагене (Дания). Решение было принято большинством голосов, сообщается на официальном сайте организации. Таджикистан выступал с инициативой переместить офис из Москвы в Душанбе, однако это предложение комитет отклонил.

Год назад СМИ сообщили о возможном переносе европейского офиса по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Москве. На специальной сессии была принята резолюция, которая предлагала директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге изучить возможности переноса офиса организации «за пределы Российской Федерации». Также предлагалось приостановить проведение всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России. Резолюцию инициировала Украина, ее подписали 38 стран — членов ВОЗ.

В Минздраве России тогда заявили, что резолюция ВОЗ о возможном переносе офиса создает угрозу населению Европы и носит политический характер. В июне 2022 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что страновой офис организации продолжает нормальную работу и не планирует уходить из России.