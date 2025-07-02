ВОЗ заявила об отсутствии доказательств вреда от ртутьсодержащего консерванта в вакцинах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии доказательств вреда от использования тимеросала в вакцинах против гриппа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Многочисленные экспертизы не подтвердили опасность этого ртутьсодержащего вещества для здоровья, отметила глава департамента иммунизации, вакцин и биологических препаратов ВОЗ Кэтрин О'Брайен.

На прошлой неделе Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал отказаться от противогриппозных вакцин, содержащих тимеросал, писала газета New York Times. В июне министр здравоохранения страны Роберт Кеннеди-младший, известный скептическим отношением к прививкам, уволил всех 17 членов этого собрания.

ACIP принял решение после доклада Лин Редвуд, бывшей главы антивакцинаторской Организации по охране здоровья детей (Children's Health Defense), основанной Кеннеди-младшим. В своем выступлении она говорила о «нейротоксичности» тимеросала, его вреде для беременных и детей, хотя эти утверждения опровергли десятки крупных исследований. Примечательно, что ученым из CDC не дали возможность представить доказательства безопасности этого ингредиента, как это обычно принято на заседаниях Комитета.

Тимеросал добавляют в состав вакцин — в основном от гриппа — уже почти век, чтобы предотвратить размножение бактерий во флаконах при их многократном проколе иглой. Он содержит этилртуть (25 мкг — вдвое меньше, чем в порции консервированного тунца), которая быстро разлагается и выводится из организма (от двух до шести дней), в отличие от метилртути, способной накапливаться в организме.

В 1999 году консервант убрали из прививок для детей в качестве «меры предосторожности», опасаясь возможных последствий для нервной системы. С тех пор его редко применяют в США. По данным CDC, 96% американских вакцин от гриппа не содержали этот компонент в последний раз, когда проводилась иммунизация населения.

Впоследствии многочисленные исследования не выявили связи между тимеросалом и какими-либо неврологическими или когнитивными нарушениями. В одном из них изучили медицинские данные каждого ребенка, родившегося в Дании с 1990 по 1996 гг. (в общей сложности более 460 тыс. детей), сравнив тех, кто получил вакцины с консервантом и без него, и не обнаружив разницы.

Более того, к такому же выводу пришли сами CDC. На сайте ведомства ранее был опубликован подробный анализ сведений по этому веществу, накопленных за несколько десятилетий. Однако документ удалили после смены руководства в Минздраве США.

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подчеркнул, что полный переход на однодозовые флаконы увеличит стоимость вакцин и усложнит их хранение. Это не повлияет на доступность препаратов в Штатах, но может сказаться на их поставках за рубеж.