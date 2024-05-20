ВСП попросил Минздрав расширить льготы на пациентов с резистентной артериальной гипертензией

Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил Минздрав расширить программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавив пациентов с резистентной артериальной гипертензией (РАГ) в перечень льготников, бесплатно получающих лекарства, сообщает «Коммерсантъ».

В письме сопредседатели союза Ян Власов и Юрий Жулев утверждают, что с РАГ столкнулись более 16 млн россиян. При этом большинство пациентов имеют хроническую болезнь почек, а сочетание этих диагнозов увеличивает риск развития острых сердечно-сосудистых событий. Авторы обращения подчеркивают, что отсутствие лечения может привести к ранней инвалидизации, утрате трудоспособности и преждевременной смерти пациентов. Поэтому этим больным нужна терапия, направленная на достижение антигипертензивного эффекта и сохранение функции почек.

В Минздраве журналистам сообщили, что предложения ВСП «будут рассмотрены с привлечением ведущих российских экспертов».

Ранее Всероссийский союз пациентов уже просил о расширении списка получателей льготных лекарств, включив эту меру в «дорожную карту» по улучшению борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как сообщал «Медицинский вестник», по подсчетам Минздрава, общее расширение программы лекарственного обеспечения проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» потребовало дополнительного финансового обеспечения в объеме 2 млрд руб. ежегодно.

В марте 2024 года Минздрав расширил перечень программы льготной закупки препаратов. Теперь льготное лекобеспечение смогут получать пациенты с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Сам перечень лекарств не изменился.