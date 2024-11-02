ВСП попросил пересмотреть бюджет на лекобеспечение пациентов с ССЗ

Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил Комитет Госдумы по охране здоровья предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов ко второму чтению дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение пациентов с резистентной артериальной гипертензией в сочетании с хронической болезнью почек. Соответствующее письмо есть в распоряжении «Медицинского вестника».

Авторы обращения указывают, что на октябрь 2024 года число пациентов с резистентной гипертонией в сочетании с хронической болезнью почек составляет более 300 тыс. трудоспособных россиян. В письме указано, что дополнительное финансирование лекобеспечения для этой категории пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) позволит предотвратить более 5 тыс. случаев смерти по всем причинам и свыше 2,5 тыс. случаев сердечно-сосудистой смерти.

С 2021 года в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» срок бесплатного лекобеспечения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, расширен с одного года до двух лет. С 2024 года право на пожизненное лекобеспечение получили россияне с ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с фракцией выброса левого желудочка менее 40%. Объем дополнительного финансирования для новой группы пациентов — 2 млрд руб.

«При этом, несмотря на принимаемые меры, ССЗ продолжают лидировать в структуре смертности населения. Для нивелирования рисков преждевременной смертности, инвалидизации и потери трудоспособности населения в связи с ССЗ целесообразным представляется проведение ранней профилактики сердечно-сосудистых осложнений, в том числе с применением лекарственной терапии», — сетуют в ВСП.

Авторы письма утверждают, что общая численность пациентов с артериальной гипертензией достигает 7,6 млн человек. Необходимость поэтапного льготного лекобеспечения этой категории больных поддерживают внештатные специалисты Минздрава России, указано в обращении.

Ранее ВСП подтвердил данные о недостаточной доступности лекарств, в частности, для пациентов с ССЗ. В этом году только треть пациентов — льготников с ССЗ получали положенные бесплатные лекарства в полном объеме. О том, что они не смогли после выписки из стационара продолжить прием препаратов в связи с их недоступностью, сообщили 32% респондентов, 25,9% указали, что в выписке необходимого ЛС им отказал врач, сообщил сопредседатель ВСП Юрий Жулёв со ссылкой на данные социологического исследования.