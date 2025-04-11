Вакцина от опоясывающего лишая снижает риск развития деменции на 20%

Исследование Стэнфордского университета, опубликованное в журнале Nature, показало, что вакцинация против опоясывающего лишая (Herpes Zoster) значительно снижает риск развития деменции.

Международная группа ученых под руководством Паскаля Гельдсетцера проанализировала медицинские данные более 282 тыс. жителей Уэльса (Великобритания) в возрасте от 71 года до 88 лет, у которых ранее не отмечалось снижение когнитивных функций. Выяснилось, что те, кто получил препарат от лишая, в течение последующих семи лет были на 20% меньше подвержены слабоумию по сравнению с невакцинированными.

Исследователи воспользовались необычной программой иммунизации в Уэльсе, где вакцинироваться могли только граждане, родившиеся после 2 сентября 1933 года. Это создало уникальную возможность для сравнения двух групп пожилых пациентов, часть из которых имела права на вакцину, а другая — нет.

Уэльские власти использовали препарат Zostavax компании MSD (Merck&Co. — в США и Канаде), одобренный FDA в 2006 году. Пять лет назад вакцину изъяли из продаж в США, заменив ее на более действенный «Шингрикс» (51 против 97%), который принадлежит британскому фармгиганту GSK.

Результаты также указывают на гендерный дисбаланс — у женщин этот эффект оказался в 3—4 раза более выраженным, чем у мужской части испытуемых. Это объясняется известными межполовыми различиями в гуморальном иммунном ответе: к примеру, у женщин вырабатывается больше антител после прививок из-за ряда факторов, таких как влияние половых гормонов на иммунную систему (эстроген может активировать клетки, участвующие в противовирусных реакциях, а тестостерон — подавлять), генетические особенности (инактивация Х-хромосомы), более высокая фагоцитарная активность нейтрофилов и макрофагов.

Авторы публикации проверили свои выводы различными способами, чтобы исключить случайные совпадения и ошибки. Они также подтвердили эффективность вакцины в отношении опоясывающего лишая, которая составила 37%, что соответствует результатам клинических испытаний.

Предполагается, что препарат может предотвращать деменцию двумя способами: путем подавления вируса опоясывающего лишая, способного повреждать нервные ткани, или общего положительного воздействия на иммунитет, особенно характерного для живых аттенуированных вакцин, к которым относится Zostavax.

После перенесенной в детстве ветрянки вирус ветряной оспы (варицелла-зостер) обычно не покидает организм, «дремля» десятилетиями в нервных клетках. С возрастом, когда иммунная система ослабевает, он может «пробудиться» и вызвать опоясывающий лишай, который сопровождается различными кожными симптомами — жжениями, покалываниями, болезненными волдырями, онемениями. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), около трети населения как минимум раз в жизни переносят это заболевание.