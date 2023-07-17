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«Валента Фарм» выкупила...

«Валента Фарм» выкупила права на препарат «Регидрон» у Orion Pharma

17.07.2023
10:20
Артем Косенок
«Валента Фарм» выкупила права на препарат «Регидрон» у финской Orion Pharma. Эксперты оценивают стоимость прав в 240–280 млн руб. Российская компания планирует локализовать выпуск лекарства.
Фото: yanalya/ru.freepik.com

«Валента Фарм» приобрела права на линейку препарата для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта «Регидрон» у финской компании Orion Pharma. В сделку вошли бренд «Регидрон» и регистрационные удостоверения лекарств «Регидрон», «РегидроСтандарт» и «Регидрон Био». Об этом рассказали «Коммерсантъ» в «Валента Фарм». Стоимость активов не раскрывается.

В компании отметили, что «Регидрон» присутствует в России более 30 лет. Он включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и «заслужил доверие специалистов и потребителей». В планах «Валенты Фарм» локализация производства в России, а до тех пор компания продолжит импорт «Регидрона». В головном и российском офисах Orion Pharma изданию не ответили.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценивает стоимость прав в 240–280 млн руб. Примеров таких сделок, по его словам, прежде фактически не было, а иностранцы приобретали российские бренды часто. Беспалов добавил, что «Регидрон» — единственный представитель в России МНН декстроза+калия хлорид+натрия хлорид+натрия цитрат, хотя до 2020 года были другие импортные аналоги.

В свою очередь, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что сделка между Orion и «Валентой Фарм» соответствует стратегии по постепенному уходу с российского рынка, которую реализует финская компания. По его словам, «Регидрон» — один из самых популярных препаратов в своей категории с заметной долей рынка, поэтому Orion решила выручить какие-то средства от своего ухода, продав права на лекарство. Наладить производство «Регидрона» будет несложно, а глобальных усилий для продвижения уже популярного бренда не требуется, добавил эксперт.

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