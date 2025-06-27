Великобритания инвестирует 2 млрд фунтов стерлингов в развитие фармацевтики и биотехнологий

Британское правительство обнародовало стратегию развития отраслей фармацевтики, биотехнологий и медицинских технологий, в которых страна намерена стать одним из трех мировых лидеров к 2035 году после США и КНР. Об этом пишет портал Fierce Pharma.

Компании смогут быстрее приступать к проведению клинических испытаний — получить разрешение можно будет менее чем за 150 дней, следует из сообщения. Власти дополнительно обещают упростить процедуру регистрации препаратов, реформировав регуляторный орган Великобритании — Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Кроме того, будет создана «самая передовая и безопасная» система для хранения и обработки медицинских данных на базе искусственного интеллекта.

Документ также предусматривает подписание не менее одного крупного соглашения о сотрудничестве с ведущими биофармацевтическими производителями в год. Первая сделка уже заключена с немецким биотехнологическим гигантом BioNTech, который направит 1 млрд фунтов (1,3 млрд долл.) в течение десяти лет на развитие исследовательского центра в Великобритании. Правительство страны, в свою очередь, выделит до 129 млн фунтов (172 млн долл.) на этот проект.

Общий объем госинвестиций превысит 2 млрд фунтов (2,7 млрд долл.). Genomics England — государственная компания по расшифровке генома и формированию базы данных ДНК — получит более 650 млн фунтов (876 млн долл.) на пять лет. Привлечение фармпроизводителей в страну обойдется в 520 млн фунтов (701 млн долл.). В программу Our Future Health, собирающую медицинские данные о британцах для исследований, вложат до 354 млн фунтов (477 млн долл.). Профинансируют и доклинические испытания на 30 млн фунтов (40 млн долл.).

Ассоциация британской фармацевтической промышленности (ABPI) поддержала инициативу. Крупнейшее фармлобби страны отметило, что критерием успеха станет рост числа инноваций в индустрии.

Правительство признало, что ранее применявшиеся меры оказались неэффективными из-за бюрократических препонов, мешавших освоению новейших технологий.