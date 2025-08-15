Верховный суд разрешил выпуск семаглутида в России без согласия патентообладателя

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Novo Nordisk и оставила в силе распоряжения, позволяющие фармкомпаниям «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» производить семаглутид до конца 2025 года. Копия распоряжения суда, направленная премьер-министру Михаилу Мишустину, оказалась в распоряжении Forbes.

Речь идет о распоряжениях правительства № 3286-р от 15.11.2024 и № 3930-р от 21.12.2024, которые касаются принудительного лицензирования. Верховный суд отказал Novo Nordisk в иске к Правительству РФ по этим двум решениям в мае текущего года. Правительство разрешило фармкомпаниям использовать следующие патенты:

№ 2421238 «Пептидная композиция, содержащая пропиленгликоль, являющаяся оптимальной для изготовления и применения в инъекционных устройствах»;

№ 2434019 «Ацилированные glp-1 соединения»;

№ 2643515 «Дипептид, содержащий непротеиногенную аминокислоту»;

№ 2657573 «Применение долгодействующих пептидов glp-1»;

№ 2768283 «Семаглутид при сердечно-сосудистых состояниях»;

№ 2777600 «Композиции на основе glp-1 и пути их применения».

Novo Nordisk оспаривала в суде аннулирование патента № 2421238 (частично отменен Роспатентом по иску Sun Pharmaceutical) и включение патента № 2657573 в правительственные распоряжения, утверждая, что он касается только препаратов от ожирения, а не диабета. Суд отклонил иск, указав, что второй патент необходим для производства семаглутида, а уведомление о выплате вознаграждения не требуется — распоряжения опубликованы официально.

В пресс-службе Минэкономразвития журналистам напомнили, что при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции действует подкомиссия по вопросам использования патентов для обеспечения экономической безопасности.

«На текущий момент по предложениям Подкомиссии выдано четыре разрешения правительства — все по лекарственным средствам», — сообщили в пресс-службе ведомства.