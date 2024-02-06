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Vertex планирует оспорить...

Vertex планирует оспорить решение о принудительной лицензии на «Трикафту» в Верховном суде

06.02.2024
10:15
Маргарита Грошева
В конце января компания «МИК» получила принудительную лицензию на использование патентов, защищающих препарат от муковисцидоза. И хотя в лицензию вошли не все необходимые для поставок патенты, производитель оригинальной «Трикафты» планирует обжаловать решение.
Фото: Gabriel Mihalcea / unsplash.com

Vertex Pharmaceuticals будет обжаловать вынесенное решение о выдаче принудительной лицензии на использование патентов, защищающих препарат «Трикафта» (МНН ивакафтор + тезакафтор + элексакафтор и ивакафтор) в Верховном суде. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.

Лицензию через суд получила ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»), которая планирует поставлять в Россию аналог препарата от аргентинской Tuteur. Изначально «МИК» запрашивала лицензию на 12 патентов, которые защищают препарат, но суд выдал разрешение на использование только для десяти патентов. В таком случае у компании все еще нет права поставлять препарат.

«Мы считаем это решение необоснованным, поскольку принудительные лицензии в России могут быть выданы только в случае недостаточного использования изобретения со стороны правообладателя, что не применимо к препарату «Трикафта», поскольку компания Vertex Pharmaceuticals вместе со своим авторизованным дистрибьютором Sanofi продолжает усердно работать над обеспечением доступности и постоянного обеспечения препаратом всех пациентов с муковисцидозом в России, которым он назначен по медицинским показаниям», — сообщили в Vertex. В компании также добавили, что препарат продолжают поставлять как фонду «Круг добра», так и в регионы в рамках объявленных тендеров.

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