«Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию

Фармкомпания «Виатрис» проинформировала о приостановке поставок препарата «Виагра» в форме таблеток. Об этом сообщили в Минпромторге, пишет «Интерфакс». О причинах такого решения не уточняется.

«Лекарственный препарат с торговым наименованием «Виагра» соответствует международному непатентованному наименованию силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО «Виатрис» проинформировало о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки», – говорится в сообщении.

В Минпромторге заявляют, что в России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции (8 компаниями из 36). В частности, в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» был поддержан проект по организации и проведению клинических исследований препарата с МНН силденафил в форме таблетки, который был зарегистрирован и регулярно вводится в гражданский оборот.

По данным ГРЛС, в России у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с МНН силденафил. Объем их производства по итогам первых трех кварталов 2022 года увеличился на более чем 11% в натуральном выражении. Фиксируется и увеличение объема продаж за этот период более чем на 15%.