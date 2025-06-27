«ВкусВилл» готовит к запуску витаматы с БАД

Вендинговый аппарат с витамино-минеральными добавками от стартапа Vitame появился в магазине «ВкусВилл» на Мясницкой улице в Москве. Его фотографии размещены в сети. Как сообщается в соцсети на странице краудинвестинговой платформы brainbox.vc., купить БАД теперь так же просто, как кофе: выбрал нужный набор, получил, оплатил на кассе.

Сообщается, что у витамата есть офисная версия, которая отличается от розничной. Команда стартапа полностью переработала дизайн и интерфейс под требования «ВкусВилла». Также в устройстве продаются семь готовых и один индивидуальный набор БАД.

«По итогам пилотного проекта, если команду стартапа устроят результаты, он может масштабироваться в 1 тыс. магазинов сети в течение года. А в случае успешного теста стартап сможет масштабироваться и в других крупных сетях, например, уже ведутся переговоры с «Лукойлом», говорится в посте. «ФВ» отправил запрос в Vitame для уточнения информации. Там обещали предоставить информацию позднее.

В пресс-службе «ВкусВилл» сообщили, что проект «Витамат» находится только на стадии разработки в рамках одной торговой точки, пока продукцию в нем приобрести нельзя.

Что известно о проекте

Vitame позиционирует себя как первый на российском рынке IT-стартап в сфере MedTech с персонализацией витаминов, об этом говорится на его странице на краудинвестинговой платформе brainbox.vc. Кроме вендингового автомата у компании есть свое мобильное приложение для оценки здоровья.

С помощью каталога на витамате можно выбрать витамины, получить описание каждого продукта, узнать срок годности, дату изготовления и номер партии. Для авторизации надо отсканировать QR-код в скаченном приложении, подставить стаканчик и получить набор витаминов и минералов.

По прогнозу команды, к концу 2025 года проект достигнет отметки в 9 тыс. пользователей и выручки порядка 213 млн руб. А через три года вырастет до 2,8 млрд. руб. с EBITDA 584 млн руб.

Также из презентации ясно, что получены патенты и проведена сертификация оборудования и БАД.

Стратегия развития Vitame предполагает расширение рынка за счет выхода на новый формат потребления БАД — через корпоративные программы, которые позволят привлечь новых потребителей, ранее не покупавших БАД, говорится в описании проекта. Своими конкурентами сервис называет сервисы Bioniq и Halsa.

Как регулируется продажа БАД в вендинговых аппаратах

«Продажа БАД в торговых автоматах регулируется общими нормативными актами, получение отдельного разрешения или лицензии на продажу БАД в торговых автоматах так же не требуется», — рассказал «ФВ» председатель правления Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Иван Попов. Он подтвердил, что нормативно и технически решен вопрос продажи в торговых автоматах товаров, подлежащих обязательной маркировке. «Здесь нет барьеров», — заметил он.

СОТА совместно с ЦРПТ (Честный знак) разработал и утвердил порядок вывода маркированной продукции из оборота. Этот порядок транслируется фактически на все товарные категории, которые включаются в систему обязательной маркировки. Особенность вывода маркированных товаров из оборота в вендинге заключается в том, что выбытие регистрируется не в момент продажи товара, а в момент его отгрузки со склада в торговый автомат. Изначально этот порядок был отработан при запуске маркировки упакованной моды и далее был распространен на остальные товарные категории. По словам Попова, регулируется этот вопрос согласно постановлению № 886 от 31.05.2023.

Нет и специальных технических требований к автоматам, реализующим БАД. «В этом плане продажа БАД мало чем отличается от продажи пищевой продукции, медицинских изделий или спортивного питания. Основное требование — это обеспечить необходимый режим хранения. Для поддержания заданных параметров торговые автоматы имеют встроенную холодильную установку, температурные датчики, систему удаленного мониторинга и управления. Обеспечить необходимые параметры хранения для БАД технически намного проще, чем, например, работать с продуктами питания, имеющими короткий срок хранения, или готовить напитки с использованием «живого» молока. А в работе с данными товарными категориями вендинг имеет большую экспертизу», — заметил эксперт.

По его словам, важным является доведение до потребителя необходимой информации о товаре до момента совершения покупки. Для этой цели используются встроенные сенсорные экраны, которые позволяют покупателю получить всю необходимую информацию. Основным надзорным органом за такими аппаратами является Роспотребнадзор.

«Стоит отметить, что доля продаж БАД через торговые автоматы невелика. В существующих стартап-проектах автоматы, скорее, являются устройствами выдачи персонализированных комплексов БАД, встроенными в большую бизнесс-модель», — резюмировал Попов.

Мнение экспертов

«Весьма интересная инициатива розничной сети — в первую очередь, как яркий инфоповод. Говорить о коммерческом эффекте этого проекта пока вряд ли стоит, поскольку это инициатива локальная и ей придется конкурировать с такими масштабными каналами продаж, как аптеки и маркетплейсы, где ассортимент и ценовые предложения шире», — высказала свое мнение замдиректора московского представительства «Эвалар» Екатерина Беляева.

Как писал «ФВ», в сентябре прошлого года СОТА предложил правительству Москвы эксперимент по продаже лекарств через вендинговые автоматы. Союз планировал таким образом повысить доступность лекарств в малонаселенных или труднодоступных точках, где открытие полноценной аптеки нерентабельно. Главной критике со стороны аптечных сетей, регуляторов и экспертов подверглась невозможность предоставить консультацию и контроль за покупкой. Отмечалось, что требуются изменения в Закон № 61-ФЗ, создание реестра, решение вопросов лицензирования перевозки лекарств до автоматов и маркировки (хотя СОТА предложил схему). Депутат Александр Петров выразил озабоченность прозрачностью пути лекарства и моментом его выбытия из системы маркировки.

«Я против, чтобы лекарства продавались в таких автоматах. Мое мнение не изменилось. Но реализация лекарств и реализация БАД — это совершенно разные вещи», – прокомментировал инициативу торговой сети Александр Петров. По его словам, биологически активные добавки относятся к разделу продукты питания, а лекарства — это лекарства. «Чтобы продать лекарство, нужно квалифицированное объяснение фармспециалиста при необходимости. А продажа БАД в этом не нуждается. Продажа БАД в вендинговых аппаратах – это как продажа в магазине продуктов питания, что уже существует. Все проблемы у нас с БАД, которые поступают из-за рубежа на маркетплейсы. Проверки показывают, что у нас нет проблем с фальсификацией, контрабандой, подделками БАД в аптеках и в торговых сетях, там все нормально», – отметил он.