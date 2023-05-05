Владелец лекарственного бренда пожаловался в суд на одноименный неработающий сайт

Компания Alvogen Pharma Trading Europe Eood (входит к компанию Zentiva), которая владеет товарным знаком на препарат «Афлубин», обратилась в суд, чтобы аннулировать доменное имя — aflubin.ru, принадлежащее другому лицу — Сергею Бобкову. Пермский суд удовлетворил заявление, следует из картотеки арбитражных дел.

Старший юрист, адвокат юридической фирмы BGP Litigation Анастасия Дудко, которая консультировала истца при подготовке позиции, сообщила «ФВ», что сайт фактически не использовался, и его хостинг не осуществлялся. «В то же время наличие «пустого» сайта, администрируемого третьим лицом, вводит потребителей в заблуждение, снижает внимание к официальному ресурсу и создает риски, что недобросовестный администратор будет размещать на нем контрафактные лекарственные препараты под видом оригинальных, дискредитирующую компанию информацию или иным образом наносить вред», — пояснила Дудко.

Как следует из материалов дела, компания связывалась с Бобковым для покупки доменного имени. Руководитель юридического отдела по России и СНГ ООО «Зентива Фарма» Людмила Атнагулова уточнила, что ответчику было направлено анонимное предложение о покупке домена. Администратор выразил готовность продать его «по высокой стоимости, многократно превышающей его разумные расходы по администрированию». Это, по мнению компании, показало, что Бобков зарегистрировал аналогичный товарному знаку домен, исключительно чтобы «извлекать выгоду из злоупотребления своим правом».

В результате суд пришел к выводу, что спорное доменное имя «aflubin.ru» фонетически, словесно и графически совпадает с товарными знаками истца. Доказательства, которые подтверждали бы наличие у ответчика права на использование в предпринимательских целях это обозначение, в материалах дела отсутствуют. «При таких обстоятельствах, по мнению суда, имеется возможность смешения используемого ответчиком обозначения с товарными знаками истца средним потребителем. Следовательно, это свидетельствует о нарушении ответчиком прав истца на спорный товарный знак», — следует из материалов дела.