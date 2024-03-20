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Владелица аптеки в...

Владелица аптеки в Сочи прятала в стене туалета психотропные препараты

20.03.2024
15:23
Коблова Дина
В Сочи владелица аптеки прятала в стене туалета 669 блистеров с таблетками. В полицию с информацией о безрецептурной продаже психотропных веществ обратились местные жители.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Владелица аптеки, расположенной в микрорайоне Кудепста города Сочи, прятала под обшивкой стены санузла 669 блистеров с таблетками. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, о продаже психотропных веществ без назначения врача в аптеке в полицию сообщили местные жители в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Полицейские проверили информацию и составили протокол в отношении владелицы аптеки об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (ч.4, ст.14.1 КоАП РФ). Максимальное наказание за нарушение этой статьи – штраф до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В конце февраля суд в городе Благовещенск в Амурской области признал фармацевта одной из городских аптек виновной в сбыте сильнодействующего вещества наркозависимым гражданам. Суд лишил ее свободы на 3,5 года условно.

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