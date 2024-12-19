Владимир Путин ответил на вопросы о нехватке инсулина и физраствора

Президент Владимир Путин 19 декабря провел «прямую линию», совмещенную с пресс-конференцией. В ходе программы президент ответил на вопросы журналистов и россиян, в том числе о лекарственном обеспечении.

«Фарма – одно из важнейших направлений нашей деятельности. Когда я еще был председателем правительства, в 2008 году мы начали работать над развитием собственной фармацевтической промышленности», — вспоминал Путин.

Далее он рассказал, что в 2009 году были сформулированы программы, которые подразумевают развитие этой отрасли при поддержке государства. Сейчас, по словам президента, российские фармкомпании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы, и вложения эти исчисляются десятками миллиардов рублей. Тогда отечественные фармкомпании начали создавать свои программы развития, препараты, субстанции, и в России начали производить сложные лекарства, включая препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями.

В ходе конференции к президенту обратилась жительница Нефтекамска и сообщила, что она четыре месяца не может получить инсулин ни в аптеке, ни в больнице. Жители других регионов страны также пожаловались на отсутствие в аптеках физраствора, невозможность получить тест-полоски для больных с диабетом и бесплатные лекарства от онкологических заболеваний.

В ответ Путин заявил, что деньги на все эти препараты выделяются в полном объеме, а причиной их отсутствия являются сбои — недоработка ответственных ведомств на местах. Президент пообещал поговорить на этот счет с коллегами и в правительстве, и в субъектах.

«Нужно просто вовремя все делать и правильно ориентироваться в том, каковы потребности рынка, как они складываются», — поделился президент.

Он также добавил, что по жизненно важным и необходимым лекарствам стоит цель к 2033 году выйти на 90% обеспеченности собственными препаратами, по медицинским изделиям — на 40%.

«Инсулина у нас всегда достаточно было, физраствор — это вообще ерунда. Я постараюсь следить за этим. Что касается физрастворов, там дело не в растворах, а в упаковках. Два ведомства — министерство промышленности и Минздрав — не приняли своевременно решение по ценам на эту упаковку, и для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной», — заявил Путин, отвечая на вопрос о нехватке физраствора.

По его словам, ситуация пришла к тому, что упаковку начали закупать за границей. Однако сейчас все необходимые решения уже приняты. Глава государства выразил надежду, что подобных сбоев больше не будет.

После «прямой линии» министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору обеспечить постоянный мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети регионов жизненно необходимыми лекарствами, в том числе физраствором, инсулинами, препаратами для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе для льготных категорий граждан, сообщили в пресс-службе министерства. Также Мурашко поручил еженедельно докладывать о ситуации с лекарствами в Минздрав и Минпромторг.

Ранее «ФВ» писал, что аналитики назвали сроки решения проблемы с дефектурой физраствора. Более трех миллионов упаковок раствора введено в гражданский оборот с начала декабря. В ближайшее время его начнут доставлять в аптечную и лечебную сети.