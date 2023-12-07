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Владимир Шипков покинул...

Владимир Шипков покинул пост исполнительного директора АМФП

Эксклюзив
07.12.2023
15:42
Маргарита Грошева
С поста исполнительного директора АМФП ушел Владимир Шипков, возглавлявший ассоциацию 16 лет.
Владимир Шипков

Владимир Шипков ушел с поста исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП). Об этом он сам сообщил «ФВ».

«Пора бы, наверное, отдохнуть. Слишком много лет отдал служению», — прокомментировал Шипков свой уход. Он возглавлял ассоциацию с 2007 года.

Решение об уходе исполнительного директора было принято на общем собрании ассоциации 6 декабря, уточнили в пресс-службе АМФП. Там не сообщили о новой кандидатуре на этот пост.

«Ассоциация прошла большой путь под руководством Владимира Григорьевича Шипкова и сейчас настал новый этап в развитии организации. Мы благодарим Владимира Григорьевича за долголетний и самоотверженный труд и желаем ему здоровья и успехов. Перед новым руководством АМФП будут поставлены амбициозные задачи по продолжению успешной деятельности ассоциации, неизменной нашей целью остается помощь пациентам и развитие всех секторов фармацевтического рынка на благо системы здравоохранении Российской Федерации», — прокомментировали изменения в Совете директоров АМФП.

Там также отметили, что основные приоритеты ассоциации остаются неизменными: защита интересов пациентов, доступность самых современных методов лечения для каждого, кто в нем нуждается, уважение прав интеллектуальной собственности, следование этическим нормам Кодекса АМФП, развитие GxP практик, поддержка работы по развитию единого фармацевтического рынка ЕАЭС.

«Наши этические принципы и ценности, а так же постоянное стремление к улучшениям всегда будут лежать в основе работы ассоциации. Безусловно, заложенные ранее традиции будут бережно сохранены, при этом высокий уровень профессионализма и отраслевой экспертизы будет преумножен на новом этапе развития ассоциации», — также указали в АМФП.

АМФП (или AIPM) была создана в 1994 году и, согласно информации на сайте, сейчас обедняет 58 международных фармацевтических компаний.

В феврале 2022 года в ассоциации был избран новый председатель совета директоров — Наталья Колерова, президент группы компаний Novartis в России. Ее заместителем в АМФП сейчас является управляющий директор «Янссен» — подразделения фармацевтических товаров «Джонсон & Джонсон» в России и СНГ Екатерина Погодина.

Они сменили на посту Оксану Монж и Василия Игнатьева.

Персоны
Владимир Шипков
Исполнительный директор AIPM

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