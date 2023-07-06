Владимирский Минздрав заподозрили в нарушениях оборота лекарств

Прокуратура Владимирской области и терорган Росздравнадзора выявили в региональном Министерстве здравоохранения грубые нарушения оборота льготных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что только с начала 2022 года по май текущего года Центром закупок из-за истечения сроков годности списаны препараты на общую сумму 58,6 млн руб. Из них на сумму 32,1 млн руб. были лекарства, закупленные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Причиной списания стало ненадлежащее формирование потребности и, как следствие, приобретение невостребованных медикаментов, а также несвоевременное принятие министерством мер к реализации препаратов с истекающим сроком годности.

В частности, прокуратура установила, что в августе 2020 года Минздрав приобрел 3,7 тыс. упак. лекарственного средства «Метопролол» сроком годности до 01.06.2022. В конце мая 2022 года медикаменты списали и затем весь объем уничтожили — он не был израсходован. Также полностью уничтожены препараты «Максонидин» (4,3 тыс. упак.) и «Симвастин» (6,5 тыс. упак.) общей стоимостью 836 тыс. руб.

Кроме того, прокуратура установила нарушения условий хранения льготных медикаментов в Центре закупок. На складе среди препаратов с действующим сроком годности обнаружены более 1,8 тыс. упак. с истекшим сроком. В двух складских помещениях зафиксировано ненадлежащее санитарное состояние. Один из сотрудников учреждения своевременно не прошел повышение квалификации, а у должностных лиц, работающих с наркотическими веществами, не было справок об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом.

Прокурор также выявил ненадлежащее ведение Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. На момент проверки установлено наличие в системе данных о 8,3 тыс. упак. препаратов с истекшим сроком годности, находящихся на балансе Центра закупок в статусе «в обороте» и не выведенных из него в установленный срок. Другие 14,4 тыс. упак. медикаментов находились на складе, однако по данным информационного ресурса состояли на учете аптечной сети.

По результатам проверки заместителю губернатора области внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц Минздрава, которых подозревают в халатности (ч.1.1 ст.293 УК РФ).