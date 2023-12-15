Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Владислава Торшина ушла...

Владислава Торшина ушла из «Джи Ди Пи»

15.12.2023
15:30
Ольга Коберник
Из «Джи Ди Пи», не проработав года, ушла замгендиректора по коммерческой деятельности Владислава Торшина. Череда кадровых перестановок в компании идет после смены собственника. С тех пор ее покинул ряд ключевых руководителей.
Фото: yanalya/Freepik

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Владислава Торшина покинула свой пост в ООО «Джи Ди Пи», сообщило издание Vademecum. Эту информацию «ФВ» подтвердил источник на фармрынке на условиях анонимности. Торшина заняла эту должность в феврале этого года. Ранее она работала в «Фармстандарте» и в компании «Медипал». Позиция Торшиной пока остается вакантной. 

В конце 2022 года у дистрибьютора «Джи Ди Пи» сменился владелец. Его приобрела компания «Доминанта». С тех пор в компании не прекращаются кадровые перестановки. В июне компанию возглавил новый гендиректор: на место Павла Шадрина, не проработавшего и года, пришел Сергей Буянов. А новый руководитель департамента развития — Дмитрий Козловпродержался на своем посту всего два месяца.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Серегина Н И
Вчера в 15:43
Что за манера сразу менять весь коллектив? Люди знают свою работу. Сейчас веяние нанимать амбициозных сотрудников. Амбициозность есть, а компетенции нет!
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.