Власти Италии заподозрили Novartis, Genentech и Biogen в сговоре против биоаналога

Итальянский антимонопольный орган начал проводить расследование в отношении нескольких крупных фармацевтических компаний, в числе которых оказались Novartis, Genentech (дочерняя фирма Roche) и Biogen. В офисах компаний начали проводить обыски, пишет агентство Reuters.

Согласно заявлению ведомства, производители лекарств подозреваются в организации сговора с целью подавления конкуренции. В частности, компании, как утверждается, препятствовали выходу на рынок Byooviz (ranibizumab), разработанного Samsung Bioepis. Это биоаналог препарата «Луцентис» (анибизумаб), который принадлежит Genentech и применяется при различных офтальмологических заболеваниях, в том числе возрастной макулярной дегенерации, макулярном отеке и хориоидальной неоваскуляризации.

Власти предполагают, что действия недобросовестной конкуренции компаний сказались на доступности лекарств и увеличили расходы госбюджета на лечение болезней глаз.



Препарат Byooviz был одобрен в Европе и США в 2021 году, став первым зарегистрированным биоаналогом препарата от заболеваний глаз, а также первым разрешенным для применения биоаналогом препарата «Луцентис».