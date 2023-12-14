Власти Калифорнии могут запретить использование подсластителей в препаратах

Фармацевтическое управление штата Калифорния вводит новые правила, которые могут запретить фармацевтам добавлять подсластители в детские препараты. Об этом сообщает местное издание CalMatters.

Фармацевты на протяжении многих лет используют вкусовые добавки при отпуске таких препаратов, как «Тамифлю», «Амоксициллин» и «Аугментин», для упрощения их приема детьми. Власти штата были не против такой практики.

Отмечается, что калифорнийские аптеки уже перестали оказывать эту услугу в ожидании ужесточения правил, регулирующих применение подсластителей. Это произошло после того, как стало известно о скором принятии властями штата новых стандартов деятельности аптек, требующих полного соблюдения фармакопеи.

В конце 2022 года была обнародована обновленная фармакопея США с руководством в отношении лекарств, изготавливаемых по рецепту врачей. Однако по-прежнему не были приведены пояснения по вопросу об использовании вкусовых добавок. Позже было выпущено дополнение к руководству, в котором говорится, что добавление подсластителей предусмотрено в главе фармакопеи «Изготовление экстемпоральных нестерильных препаратов», принципы которой действуют с 2004 года.

Полное соответствие требованиям фармакопеи подразумевает соблюдение более строгих правил гигиены, а также документирование процесса приготовления препаратов. Аптеки обеспокоены тем, что это может привести к увеличению расходов и сокращению продаж.

FDA не одобряет препараты, изготовленные по рецепту врачей. Регулятор отмечает, что добавление в него дополнительных ингредиентов упростит прием лекарств. В то же время такие препараты могут представлять риск для пациентов, поскольку не проходят проверку безопасности и эффективности FDA.