Власти Москвы помогут компаниям-экспортерам продвигать  товары за рубежом  

«Заявки на получение субсидий можно подать с 12 по 26 ноября включительно. Для малого и среднего бизнеса подобные меры поддержки крайне важны. Ведь выход на зарубежный рынок и поиск новых партнеров – непростое дело, которое влечет за собой много различных трат», – отметил глава ведомства.

Город готов предоставить до трех миллионов рублей для возмещения затрат на получение соответствия продукции, патентов и свидетельств для экспортных товаров и на затраты по транспортировке. На сертификацию управленческого персонала столица выделит до 500 тыс. руб.

Субсидии на сертификацию и защиту интеллектуальной собственности не смогут превысить 50% выручки компании от экспорта. А транспортировку каждой партии товаров за границу могут компенсировать полностью, но в таком случае субсидия не должна быть больше 20% от стоимости перевозимой партии.

Представителям малого и среднего бизнеса, которые решат заняться экспортом, помогут не только финансово. Московский экспортный центр будет консультировать предпринимателей и помогать им с продвижением товаров и услуг на иностранных рынках.

Уже сейчас действует программа «Сделано в Москве». Благодаря ей экспортеры могут представить свою продукцию на коллективном стенде во время проведения российских и зарубежных выставок.

Источник: Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы