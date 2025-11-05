Власти Санкт-Петербурга решили объединить фармпроизводство

В Санкт-Петербурге откроют новые промышленные кластеры, в числе которых — фармацевтический. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«В настоящее время Петербург взял курс на кластерное развитие. Планируем в ближайшее время запустить три новых кластера: станкоинструментальный, фармацевтический, кластер крупнотоннажного судостроения», — сказал он.

Планируется, что фармацевтический кластер создадут в 2026 году на базе особой экономической зоны (ОЭЗ). В рамках проекта предполагается привлечь более 20 участников: производственные компании, научные центры, а также логистических операторов, что позволит создать замкнутый цикл от производства лекарств до их доставки.

Участие в кластере позволит сократить операционные расходы за счет налоговых льгот, субсидий, а благодаря упрощенному таможенному мониторингу выйти на новые рынки сбыта.

Сейчас в Санкт-Петербурге работают 24 крупных фармпредприятия, где производят более 460 лекарств и субстанций. Половина из них — жизненно необходимые.