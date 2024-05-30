Во Франции закрылись аптеки из-за забастовки

Фармспециалисты во Франции устроили всеобщую забастовку, в результате которой до 90% аптек по всей стране были закрыты. Это самый масштабный протест аптекарей за последние десять лет, сообщает радиостанция Franceinfo.

Забастовка была организована профсоюзами Федерацией фармацевтов (FSPF) и Союзом профсоюзов фармацевтов (USPO). Согласно их данным, до 18 тыс. (90%) из 20,5 тыс. аптек во Франции прекратили свою работу в этот день. Отмечается, что часть фармацевтов заставят выйти на работу.

Основными причинами акции протеста стали нехватка лекарств, низкая заработная плата и обеспокоенность возможным принятием закона, позволяющим продавать рецептурные препараты через интернет. Профсоюзы также отметили, что фармспециалисты вынуждены тратить значительное количество времени на поиск альтернативных препаратов для пациентов из-за постоянных перебоев в их поставках. Это, по их словам, отнимает время и вызывает недовольство у посетителей аптек.

Количество аптек во Франции сокращается. В прошлом году обанкротились 283 аптеки, за последние десять лет — около 2000. Фармспециалисты жалуются на высокие расходы аптек, связанные с инфляцией в стране, которые государство компенсирует в недостаточной мере.