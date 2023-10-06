Во Владимире заведующую аптекой заподозрили в присвоении денег

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владимиру заподозрили заведующую аптекой в присвоении выручки. По факту присвоения, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.160 УК РФ), сообщили в пресс-службе МВД по Владимирской области.

Директор по фармацевтической деятельности сети аптек обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Она пояснила, что во время инвентаризации в одной из аптек Владимира была обнаружена недостача на сумму более 200 тыс. руб.

Полицейские опросили персонал и выяснили, что деньги присваивала 47-летняя заведующая аптекой. В течение пяти месяцев она забирала часть выручки от продажи препаратов и тратила деньги на личные нужды.

Имя подозреваемой и название организации не уточняются. Заведующей аптекой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.