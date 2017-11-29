Врачебное сообщество голосует за лучшие препараты

12:50
28 ноября 2018
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29 ноября 2018 года состоится VII церемония награждения в рамках премии Russian Pharma Awards®.

Russian Pharma Awards® уникальная для России премия. Ее ключевое отличие заключается в том, что лучшие фармацевтические препараты на российском рынке выбираются путем прямого голосования только практикующих врачей. В 2018 году свой выбор уже в 7-й раз сделали более 550 тысяч специалистов.

Тему и номинации ежегодной премии Russian Pharma Awards® определяет экспертный совет в соответствии с самыми современными тенденциями в медицине и фармакологии. Тема этого года – «Особое внимание к здоровью».

Голосование традиционно проходит в социальной сети для врачей «Доктор на работе». Представители профессионального сообщества выбрали лучших более чем в 20 номинациях. В этом году учредители премии предоставили участникам врачебного сообщества еще больше возможностей для выражения своего мнения. В рамках конкурса «Отметка Гиппократа» учреждена специальная номинация, предложенная самими врачами в соответствии с актуальной тематикой премии. Лауреат конкурса лично приедет на церемонию награждения, чтобы вручить награды призерам в номинации «Препарат выбора среди гипотензивных средств для лечения глаукомы».

Все победители премии получают право использовать в своих материалах официальный символ Russian Pharma Awards® 2018, подтверждающий признание их врачебным сообществом.

Премия Russian Pharma Awards® была запущена в 2012 году компанией «Доктор на работе». Компания является учредителем крупнейшей в России социальной сети для русскоговорящих врачей. За 6 лет существования премии было вручено более 250 наград в 90 номинациях. На торжественной церемонии традиционно присутствуют представители ведущих фармацевтических компаний, врачи и журналисты.

Премия Russian Pharma Awards® создает уникальную и столь необходимую связь между врачебным сообществом и производителями лекарственных препаратов. Как отметил руководитель премии Илья Куприянов:

«Главное, чем мы гордимся, – то, что каждый год все большее число практикующих врачей принимает участие в голосовании за лучшие препараты. Ведь самое важное мнение – это именно мнение специалиста, ежедневно ведущего прием пациентов».

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