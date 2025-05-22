Все больше покупателей используют для онлайн-заказа лекарств более двух каналов

Что выяснили

Потребители стали более требовательными и четко разделяются по используемым онлайн-каналам заказа лекарств. При этом их запросы к сервисам возрастают. На фоне появления новых площадок и улучшения сервисов существующих покупатели чаще переключаются между каналами, комбинируют несколько платформ для оформления заказов. Об этом рассказала руководитель проектов Pharma-Q компании Ipsos Наталья Романцева, представив результаты исследования HealthIndex на конференции «Commercial Excellence в Фарме», передает корреспондент «ФВ».

Основные тренды онлайн-покупок лекарств

31% покупателей приобретали лекарства онлайн хотя бы раз за последние три месяца (данные за I квартал 2025 года).

Средний чек растет с начала 2023 года и сейчас составляет более 4300 руб.

Чаще покупают для себя и взрослых членов семьи, реже — для детей.

Увеличилась частота покупок: становится меньше тех, кто приобретает лекарства раз в месяц и реже, становится больше тех, кто покупает два-три раза в месяц или чаще.

Какие каналы используют для заказа

В исследовании выделены три группы онлайн-площадок:

интернет-аптеки и агрегаторы,

сайты конкретных аптечных сетей,

интернет-магазины или маркетплейсы.

«Мы видим, что доля тех, кто использует для заказа интернет-аптеки и агрегаторы, заметно снижается от года к году. В четырехлетнем тренде мы видим отрицательную дельту 10%. Но при этом пока еще этот канал сохраняет свое доминирование», – рассказала Романцева.

Она также отметила, что доля пользователей маркетплейсов выросла в два раза. Сайты аптечных сетей показывали прирост до 2023 года, начиная с прошлого года началось существенное снижение (–17%). В этом году отмечается стабилизация позиций.

«С одной стороны, есть большое разнообразие каналов для онлайн-заказов, с другой стороны, мы видим сокращающуюся лояльность и, безусловно, это влияет на комбинаторику при выборе каналов», – говорит эксперт.

Комбинации каналов для онлайн-заказа лекарств

Исследование выявило рост числа покупателей, использующих для заказа два и более каналов одновременно. По сравнению с 2021 годом их доля увеличилась на 9%. Чаще всего в комбинации каналов входят интернет-аптеки.

В то же время индекс комбинирования для сайтов аптечных сетей демонстрирует снижение. Напротив, интернет-магазины и маркетплейсы показывают устойчивый рост этого показателя от периода к периоду. «Те, кто комбинирует каналы для онлайн заказа, все больше включают интернет-магазины в свои комбинации», – говорит Романцева.

Популярные комбинации каналов: Интернет-аптеки чаще всего входят в комбинации, но их индекс снижается. Сайты аптечных сетей теряют позиции в комбинациях. Маркетплейсы набирают популярность в смешанных заказах.

За счет чего формируется лояльность

Анализ показал, что покупатели единодушно отмечают выгодные цены, как ключевое преимущество всех типов онлайн-каналов. Этот фактор оказался одинаково значимым как для пользователей интернет-аптек, так и для тех, кто заказывает лекарства через сайты аптечных сетей или маркетплейсы. Но есть и различия.

Канал для онлайн-заказа Основные причины выбора Интернет-аптеки/ агрегаторы Советы близких, реклама в интернете, широта ассортимента Сайты аптечных сетей Привычка покупать в конкретной аптечной сети, совет врача, быстрая комплектация заказа Маркетплейсы Советы знакомых, приобретение на этом ресурсе товаров из других категорий, быстрая доставка заказа

Что останавливает покупателей

Общим барьером для всех каналов является неверная комплектация заказа, но также есть различия.

Канал для онлайн-заказа Основные барьеры Интернет-аптеки/ агрегаторы Высокая минимальная стоимость заказа, ненадлежащее качество препаратов, несоответствие цены при выкупе, после оформления товара может не оказаться в наличии Сайты аптечных сетей Отсутствие товара после заказа, необходимость онлайн-оплаты Маркетплейсы Долгая доставка, медленный сбор, сложный возврат, нельзя проверить срок годности, нет социальных скидок

Проведенный TURF-анализ показывает, что безусловным лидером остается «Аптека.ру», охватывающая по итогам I квартала 2025 года 46% онлайн-покупателей. При этом добавление следующего по значимости ресурса – planetazdorovo – обеспечивает дополнительный 10%-ный прирост аудитории, причем это исключительно уникальные пользователи, не пересекающиеся с клиентами «Аптеки.ру», отмечает Романцева.

По ее словам, произошли серьезные изменения: если в I квартале 2021 года «Аптека.ру» одна охватывала 62% пользователей, то к 2025 году для достижения 60%-ного охвата требуется задействовать как минимум три различных канала. Эта тенденция наглядно иллюстрирует растущую фрагментацию рынка и усиление конкуренции среди онлайн-площадок.